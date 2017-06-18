Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın genç kaptanının yeni imzaladığı sözleşmeye 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurduğu ortaya çıktı.
"Nabil Dirar kilit adam olur"

"Nabil Dirar kilit adam olur"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nabil Dirar’ı, Fransız futbol sitesi Footmercato’nun yazarı Matthieu Margueritte analiz etti.
Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'da Sneijder depremi!

Gelecek sezonun Galatasaray’ında önemli bir pozisyonu olmadığını anladığı için kendi planlamasını yapan Sneijder, aralarında Patrick Viera’nın çalıştırdığı New York’un da bulunduğu kulüplerle temasta.
Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Beşiktaş, Milan’ın stoperi Gustavo Gomez için kiralık teklifinde bulundu.
İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.
Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Göztepe'nin yeni hocası Beşiktaş'tan ayrılan Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna oldu.
Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli yıldızın, İspanya'dan ayrılma isteğini kulübüne bildirdiği iddia edildi.
Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi eşleşmeden geleceği bu kura çekiminde belli olacak.

Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yarın gerçekleşecek kura  çekimine, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katılacak.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray'ın rakibinin,  ilk ön eleme turundaki hangi eşleşmeden geleceği belli olacak.

Organizasyonda 1. ön eleme turu kuraları 14.00'te, 2. ön eleme turu  kuraları ise 15.30'da çekilecek.

Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu  karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş'tan UEFA'ya çok sert tepki!

Beşiktaş'tan UEFA'ya çok sert tepki!

UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon'a 1'er yıl men cezası!

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Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

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Beşiktaştan UEFAya çok sert tepki!

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