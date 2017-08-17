Galatasarayın Arda ve Asamoah transferlerini bitirmesi an meselesi

Cim Bom’un teknik direktörü İgor Tudor, 2 transfer daha istediğini yönetime iletti. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılılar, Arda Turan ve Kwadwo Asamoah transferinde gaza bastı. Görüşmelerde büyük mesafe kat eden Aslan’ın iki transferi de bitirmesi an meselesi.

Kayserispor galibiyetinin ardından yönetimle bir toplantı gerçekleştiren İgor Tudor, şampiyonluk için 2 takviyenin yeterli olacağını dile getirdi. Sağ kanada Sofiane Feghouli’yi transfer eden Sarı-Kırmızılılar’da Hırvat teknik adam, sol kanada ise mutlaka Arda Turan’ın alınmasını istedi. Barcelona’da teknik direktör Ernesto Valverde’nin kadroda düşünmediği milli yıldız, Cim Bom’a dönmeye sıcak bakarken Katalan temsilcisi ile kiralama konusunda pazarlıklar sürüyor.30 yaşındaki futbolcuya başka bir takımın talip olmaması Galatasaray’ın elini güçlendirirken, Tudor ve yönetim tecrübeli oyuncunun tekrardan Sarı- Kırmızılı formayı giymesi için gün sayıyor.

Asamoah gemileri yaktı

Sol bek mevkiinde ise Lionel Carole’ü yetersiz bulan 39 yaşındaki çalıştırıcı, İtalyan devi Juventus forması giyen Kwadwo Asamoah’ı ısrarla kadrosunda görmek istiyor. Ganalı futbolcu ile seneliği 3 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Aslan, Çizme temsilcisi ile anlaşma zemini arıyor. 1 senelik kontratı bulunan 28 yaşındaki yıldız için Siyah-Beyazlılar’a 3 milyon Euro öneren Galatasaray, beklemeye geçti. Deneyimli oyuncu Sarı-Kırmızılılar’a gitmek istediğini Juventus yönetime iletirken, İtalyan ekibinin transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Asamoah'tan mesaj var

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor’un tecrübeli savunmacısı Jerry Akaminko, vatandaşı Asamoah’a kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, “Türkiye’ye ne zaman geliyorsun? Seni İstanbul’da karşılamalı mıyım?” diye sordu. Ganalı futbolcu ise gülücük ifadesi ile Akaminko’ya cevap verdi. 28 yaşındaki futbolcu, öte yandan bir Juventus taraftarının “İyi şanslar” dileğine de “Teşekkürler” dedi.

Sponsor ile çözülecek

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Galatasaray, Arda Turan’ı geri döndürmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, 30 yaşındaki yıldızın yüksek maliyetini sponsor ile çözmeyi planlıyor. Göğüs sponsoru NEF ile bu konu hakkında görüşmeler gerçekleştiren Aslan, önümüzdeki günlerde bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.