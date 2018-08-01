Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Galatasaray'ı yıkan haber

Galatasaray'ın kiralamak için girişimlerini sürdürdüğü Badou Ndiaye için flaş bir iddia ortaya atıldı. Everton'ın, Stoke City'de forma giyen Senegalli yıldızı kadroya katmak istediği belirtildi.

Galatasarayı yıkan haber

Galatasaray'ın orta saha bölgesine transfer etmek istediği eski futbolcusu Badou Ndiaye ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bleacher Report muhabiri Dean Jones, Everton'ın, Stoke City'den ayrılmak isteyen Senegalli yıldızı transfer etmek istediğini iddia etti.

Geçen sezonun devre arasında Stoke City, Galatasaray'dan 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, takımın Premier Lig'den düşmesinin ardından Championship'te oynamak istemediğini belirterek, ayrılık isteğini yönetime iletmişti. Ancak Stoke City cephesi, oyuncusunu kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakmazken, 20 milyon Pound bandındaki teklifleri dikkate alacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Ndiaye'nin menajeri William Davilla yaptığı açıklamada, takım ismi vermeden iki Premier Lig kulübünün oyuncusu için teklif yaptığını söylemişti.

Galatasaray'dan art arda transferler

Galatasaray'dan art arda transferler

Müjde! Maicon'a iki talip birden

Müjde! Maicon'a iki talip birden

Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Galatasaray bir transferi daha bitirdi


 

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Galatasarayı yıkan haber

Galatasaray'ı yıkan haber

Galatasaray'ın kiralamak için girişimlerini sürdürdüğü Badou Ndiaye için flaş bir iddia ortaya atıldı. Everton'ın, Stoke City'de forma giyen Senegalli yıldızı kadroya katmak istediği belirtildi.
Galatasaraydan art arda transferler

Galatasaray'dan art arda transferler

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Müjde! Maicon'a iki talip birden

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Yasin Öztekin: İnşallah Galatasaraya 1-2 gol atarım

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