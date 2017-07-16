Kombine krizi! Sneijder'den sonra...

Kombine krizi! Sneijder'den sonra...

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde yapılan yıldız transferler taraftarın kombine satışlarına ilgi göstermesini sağlamıştı.
Emre Mor'da flaş gelişme!

Emre Mor'da flaş gelişme!

Sarı-Lacivertliler’in transferini bitirmesi an meselesi olarak gösterilen Emre Mor, Borussia Dortmund’un hazırlık maçında coştu, 2 gol ve 1 asistle oynadı. Onun bu performansı, Alman ekibinde kalma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.
Batshuayi için Chelsea'den haber bekleniyor

Batshuayi için Chelsea'den haber bekleniyor

Forvet transferi doğrultusunda gündeme gelen oyunculardan biri de, Chelsea’de forma giyen Michy Batshuayi olmuştu.
Imbula'da sıcak gelişme

Imbula'da sıcak gelişme

Cim Bom’un transfer etmek istediği Giannelli İmbula’da görüşmeler sürüyor.
Lucas Moura hayalleri başlamadan bitti

Lucas Moura hayalleri başlamadan bitti

Fransız sitesi Foot Mercato, Fenerbahçe’nin atak orta saha pozisyonu için PSG’nin yeni sezon planlarında yer almayan Lucas Moura’ya yöneldiğini öne sürmüştü.
Yusuf Erdoğan'da kritik hafta

Yusuf Erdoğan'da kritik hafta

Visca’ya karşılık Trabzonspor’un para artı Yusuf Erdoğan teklifine Başakşehir bu hafta cevap verecek. Eğer iki kulüp yine anlaşamazsa, genç kanat oyuncusu Kartal’ın yolunu tutacak.
Sırp başkan, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Sırp başkan, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Kızılyıldız Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, Sırp basketbolcu Marko Guduric'in Fenerbahçe Doğuş ile anlaştığını açıkladı.
40 milyon Euro'ya ezeli rakibe gitti

40 milyon Euro'ya ezeli rakibe gitti

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Milan, ezeli rakibi Juventus'tan Leonardo Bonucci'yi resmen kadrosuna kattı.

Galatasaray'ı yıkan forvet Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında şok bir sonuçla 2-0 yenildiği Östersunds’un en önemli yıldızı Saman Ghoddos’u listesine aldı.

Galatasarayı yıkan forvet Fenerbahçeye

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında şok bir sonuçla 2-0 yenildiği Östersunds’un en önemli yıldızı Saman Ghoddos’u listesine aldı. Cim Bom’a karşı harika bir performans ortaya koyan, 1 gol ve 1 asistle maçın adamı olan Ghoddos’u çok beğenen teknik direktör Aykut Kocaman’ın, yönetimden bu futbolcunun durumunun sorulmasını istediği öğrenildi. Kanarya’nın kurmaylarının da 23 yaşındaki oyuncunun menaceri Ferhat Çiftçi ile masaya oturduğu bildirildi.

Oldukça sıcak bakıyor

10 numara, kanatlar ve forvet olarak görev yapabilen genç futbolcu, son dönemin yeni yıldız adayları arasında gösteriliyor. Hızı, güçlü yapısı ve tekniğiyle dikkatleri çeken deneyimli futbolcu, aynı zamanda İsveç Milli Takımı’nın aday kadrosunda da yer alıyor. Ghoddos’un, Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamaya oldukça sıcak baktığı öğrenilirken, kesin alınması yönünde bir rapor çıkması durumunda, kulübüyle de pazarlıkların hemen başlaması bekleniyor.

Yeni yıldız gece yarısı İstanbul'a geldi

Yeni yıldız gece yarısı İstanbul'a geldi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Ivan Strinic için 3 milyon euro gözden çıkarıldı!

Ivan Strinic için 3 milyon euro gözden çıkarıldı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Yeni yıldız gece yarısı İstanbula geldi

Yeni yıldız gece yarısı İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği Sevilla'da forma giyen Mariano Ferreira Filho, İstanbul'a geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nden oyuncunun son durumu ile ilgili bilgi geldi.
Ivan Strinic için 3 milyon euro gözden çıkarıldı!

Ivan Strinic için 3 milyon euro gözden çıkarıldı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bekte Carole’ü yetersiz gören İgor Tudor, yönetimden mutlaka bir sol bek alınmasını istedi.
Kombine krizi! Sneijderden sonra...

Kombine krizi! Sneijder'den sonra...

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde yapılan yıldız transferler taraftarın kombine satışlarına ilgi göstermesini sağlamıştı.
Imbulada sıcak gelişme

Imbula'da sıcak gelişme

Cim Bom’un transfer etmek istediği Giannelli İmbula’da görüşmeler sürüyor.
Galatasarayı yıkan forvet Fenerbahçeye

Galatasaray'ı yıkan forvet Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında şok bir sonuçla 2-0 yenildiği Östersunds’un en önemli yıldızı Saman Ghoddos’u listesine aldı.
Sneijderle Galatasarayın iplerini koparan olay ortaya çıktı

Sneijder'le Galatasaray'ın iplerini koparan olay ortaya çıktı

Galatasaray’da, Hollandalı yıldız Wesley Sniejder’ın ayrılığı tartışılmaya devam ederken, olayın perde arkası net biçimde ortaya çıktı.
Galatasaray 2 transferi birden açıkladı

Galatasaray 2 transferi birden açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Amerikalı şutör guard Dwight Hardy ve Amerikalı uzun forvet Richard Hendrix ile birer yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ve Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Wesley Sneijder Galatasaraydan resmen ayrıldı!

Wesley Sneijder Galatasaray'dan resmen ayrıldı!

Galatasaray'da Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Belhanda ve Eren Derdiyok Östersunds maçını kaçırabilir

Belhanda ve Eren Derdiyok Östersunds maçını kaçırabilir

Galatasaray'da sakatların durumu belli oldu....
Semih Kayaya sürpriz talip

Semih Kaya'ya sürpriz talip

Galatasaray alt yapısında yetişen ve uzun süredir Sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'ya, Çekya'nın Sparta Prag takımı talip...
Sabri Sarıoğlunun yeni takımı belli oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'la transfer görüşmesi gerçekleştireceği öğrenildi....
Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Gomis sarı-kırmızılı takım ile ilgili konuştu....
Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi...
Dursun Özbek Ünal Aysalın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında Bruma'nın 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı. Ancak KAP'a...