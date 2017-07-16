Galatasarayı yıkan forvet Fenerbahçeye

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında şok bir sonuçla 2-0 yenildiği Östersunds’un en önemli yıldızı Saman Ghoddos’u listesine aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray’ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında şok bir sonuçla 2-0 yenildiği Östersunds’un en önemli yıldızı Saman Ghoddos’u listesine aldı. Cim Bom’a karşı harika bir performans ortaya koyan, 1 gol ve 1 asistle maçın adamı olan Ghoddos’u çok beğenen teknik direktör Aykut Kocaman’ın, yönetimden bu futbolcunun durumunun sorulmasını istediği öğrenildi. Kanarya’nın kurmaylarının da 23 yaşındaki oyuncunun menaceri Ferhat Çiftçi ile masaya oturduğu bildirildi.

Oldukça sıcak bakıyor

10 numara, kanatlar ve forvet olarak görev yapabilen genç futbolcu, son dönemin yeni yıldız adayları arasında gösteriliyor. Hızı, güçlü yapısı ve tekniğiyle dikkatleri çeken deneyimli futbolcu, aynı zamanda İsveç Milli Takımı’nın aday kadrosunda da yer alıyor. Ghoddos’un, Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamaya oldukça sıcak baktığı öğrenilirken, kesin alınması yönünde bir rapor çıkması durumunda, kulübüyle de pazarlıkların hemen başlaması bekleniyor.