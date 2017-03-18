Bruma'ya büyük şok!

Bruma'ya büyük şok!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan ve İsveç'le karşılaşacak Portekiz'de 25 kişilik aday kadro açıklandı.
Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Van Persie’ye eski kulübü Feyenoord’dan davet geldi. Hollanda ekibinin yönetimi, RvP’ye Kuyt’ı örnek gösterdi, “Sen de aramıza geri dön. Takıma Şampiyonlar Ligi’nde önderlik et” mesajı gönderdi.
Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Trabzonspor'da unutulmaz performanslar yaşayan ve kariyerini Çin’de sürdüren milli forvetle yönetimin sıcak temas halinde olduğu ortaya çıktı.
Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Aslan'ın Portekizli yıldızı Bruma için Galatasaray'a 'davet faksı' geldi. Portekiz Futbol Federasyonu, genç yıldızı A Milli Takım kadrosuna davet edecekleri bilgisini aktardı.
Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Endonezya’nın Persib Bandung takımı ile sözleşme imzaladı.
Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.

Galatasaray'ı yıkan Fırtına!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Galatasarayı yıkan Fırtına!

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 33 bin taraftarın önünde oynanan müthiş maçta gülen 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Bordo-Mavili ekibin gollerini N'Doye ve genç futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti. Uğur Demirok ise 64'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı Buna karşın Ersun Yanal ve öğrencileri skor avantajını koruyup, 2017'deki yenilmemezlik serisini sürdürdü. Galatasaray ise maç boyunca organize olamamanın sıkıntısını çekerken, Igor Tudor Sarı-Kırmızılıların başında 2. yenilgisini aldı, şampiyonluk iddiasını tamamiyla kaybetti.

Maçtan dakikalar...

..Ve ilk düdük çaldı, zorlu mücadele başladı.

İlk 10 dakika itibariyla maçtaki tempo beklenilenin altında kaldı. İki takımda henüz pozisyon bulamadı.

20'nci dakikada Wesley Sneijder'in ceza sahası dışından çektiği şut, üstten auta gitti.

N'Doye Galatasaray'ı boş geçmiyor!

Maçtaki ilk gol Trabzonspor'dan geldi. Bordo-Mavililer 23'üncü dakikada korner kullandı. Castillo'nun şutunu savunma çizgiden çıkardı. N'Doye, dönen topu altı pastan ağlara gönderdi.

Yusuf Yazıcı direğe takıldı!

Trabzonspor ilk yarının son dakikalarında 2. gole çok yaklaştı. Genç futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası üzerinden çektiği şut direkten döndü.

İlk yarı 1-0'lık skorla sona ererken, Galatasaray net pozisyona giremedi. Trabzonspor özellikle golden sonra oyunun kontrolünü eline aldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı

Bordo-Mavili ekip 2. yarıya golle başladı. İlk yarının sonlarında bir topu direkten dönen Yusuf Yazıcı, bu kez önüne gelen şansı iyi değerlendirdi. Genç futbolcu, güzel plasesiyle Muslera'yı mağlup etti: 2-0

Lukas Podolski 50'nci dakikada hakem Halis Özkahya'dan sarı kart gördü.

56'ncı dakikada Yasin Öztekin'in ortasında Tolga Ciğerci penaltı noktası üzerinde çok kötü bir kafa vuruşu yaptı.

57'de Garry Rodrigues, Martin Linnes'in yerine oyuna girdi.

60'ıncı dakikada Uğur Demirok, Bruma'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

62'de Sneijder'in yerine Josue oyuna dahil oldu.

Uğur Demirok kırmızı kart gördü

64'üncü dakika Uğur Demirok, Lukas Podolski'ye yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

70'te Galatasaray gole yaklaştı. Josue'nin ceza sahası üzerinden çektiği şut az farkla auta gitti.

71'inci dakikada Joao Pereira, Garry Rodrigues'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Altı pastan auta attı!

85'te Sinan Gümüş, Yasin Öztekin'in asistinde altı pas üzerinden bomboş pozisyonda topu auta gönderdi.

Maç 2-0'lık skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 41'e çıkardı ve 2017 yılında oynadığı 9. maçından 7. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 46 puanda kalarak, şampiyonluk yarışına havlu attı.

N'Doye:

N'Doye: "Gerçek aslan benim"

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor'dan Barcelona'nın tweetine cevap!

Trabzonspor'dan Barcelona'nın tweetine cevap!


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
NDoye: Gerçek aslan benim

N'Doye: "Gerçek aslan benim"

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gollerden ilkini atan Dame N'Doye, maç sonrası Instagram hesabından Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşım yaptı.
Galatasarayı yıkan Fırtına!

Galatasaray'ı yıkan Fırtına!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini Halis Özkahya yönetecek.
Trabzonspordan Barcelonanın tweetine cevap!

Trabzonspor'dan Barcelona'nın tweetine cevap!

Sosyal medya hesabından Ronald Koeman’ın Trabzonspor’a attığı golü paylaşan Barcelona’ya, bordo-mavililerden yanıt gecikmedi.
Trabzonsporda Olcay Şahan sevinci

Trabzonspor'da Olcay Şahan sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 24’üncü haftasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Simon Deli bombası!

Simon Deli bombası!

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan ve Süper Lig’de 5. sıraya kadar yükselerek gözünü Avrupa kupalarına çeviren Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Burak Yılmaz ile her zaman görüşüyorum

"Burak Yılmaz ile her zaman görüşüyorum"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, eski futbolcuları Burak Yılmaz ile her zaman görüştüğünü ancak bunun milli futbolcunun transferi konusunda olmadığını söyledi.
Sürpriz plan: Burak Yılmaz

Sürpriz plan: Burak Yılmaz

50. yılda şampiyonluğa ulaşabilecek kadroyu kurmak için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fırtına’da, sürpriz bir isim gündeme geldi: Burak Yılmaz.
Okay Yokuşlu imzalıyor

Okay Yokuşlu imzalıyor

Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesini yenileyen Trabzonspor, Okay Yokuşlu’nun kontratını da 2022’ye kadar uzatacak.
Taraftarlara ayağa kaldıracak Selçuk İnan gelişmesi!

Taraftarlara ayağa kaldıracak Selçuk İnan gelişmesi!

Ersun Yanal'ın eski öğrencisi Selçuk İnan'ı Trabzonspor'a istediği öne sürüldü.
Maç sonu sözleşme açıklaması

Maç sonu sözleşme açıklaması

Trabzonspor'un, Karabükspor maçında galibiyet golünü kaydeden Okay Yokuşlu maçın ardından gelecek sezonda bitecek olan sözleşmesi hakkında önemli...
Rodallega sessizliğini bozdu

Rodallega sessizliğini bozdu

Spor Toto Süper Lig’de Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’un golünü kaydeden Hugo Rodallega, bordo-mavili takımda...
Osmanlıspor maçı öncesi yönetimden büyük jest!

Osmanlıspor maçı öncesi yönetimden büyük jest!

Trabzonspor yönetiminden Osmanlıspor maçı öncesi futbolculara jest....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Çalhanoğluna çok sert sözler: Haddini bildireceksin

Çalhanoğlu'na çok sert sözler: "Haddini bildireceksin"

Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay men cezası almasıyla ilgili Trabzonspor Eski Asbaşkanı Nevzat Şakar açıklamalarda bulundu....
Rodallega resmen Trabzonsporda! Alacağı ücret...

Rodallega resmen Trabzonspor'da! Alacağı ücret...

Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un golcü oyuncusu Hugo Rodallega'yı kadrosuna kattı. Transfer KAP'a resmen açıklandı....