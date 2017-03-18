Galatasarayı yıkan Fırtına!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 33 bin taraftarın önünde oynanan müthiş maçta gülen 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Bordo-Mavili ekibin gollerini N'Doye ve genç futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti. Uğur Demirok ise 64'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı Buna karşın Ersun Yanal ve öğrencileri skor avantajını koruyup, 2017'deki yenilmemezlik serisini sürdürdü. Galatasaray ise maç boyunca organize olamamanın sıkıntısını çekerken, Igor Tudor Sarı-Kırmızılıların başında 2. yenilgisini aldı, şampiyonluk iddiasını tamamiyla kaybetti.

Maçtan dakikalar...

..Ve ilk düdük çaldı, zorlu mücadele başladı.

İlk 10 dakika itibariyla maçtaki tempo beklenilenin altında kaldı. İki takımda henüz pozisyon bulamadı.

20'nci dakikada Wesley Sneijder'in ceza sahası dışından çektiği şut, üstten auta gitti.

N'Doye Galatasaray'ı boş geçmiyor!

Maçtaki ilk gol Trabzonspor'dan geldi. Bordo-Mavililer 23'üncü dakikada korner kullandı. Castillo'nun şutunu savunma çizgiden çıkardı. N'Doye, dönen topu altı pastan ağlara gönderdi.

Yusuf Yazıcı direğe takıldı!

Trabzonspor ilk yarının son dakikalarında 2. gole çok yaklaştı. Genç futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası üzerinden çektiği şut direkten döndü.

İlk yarı 1-0'lık skorla sona ererken, Galatasaray net pozisyona giremedi. Trabzonspor özellikle golden sonra oyunun kontrolünü eline aldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı

Bordo-Mavili ekip 2. yarıya golle başladı. İlk yarının sonlarında bir topu direkten dönen Yusuf Yazıcı, bu kez önüne gelen şansı iyi değerlendirdi. Genç futbolcu, güzel plasesiyle Muslera'yı mağlup etti: 2-0

Lukas Podolski 50'nci dakikada hakem Halis Özkahya'dan sarı kart gördü.

56'ncı dakikada Yasin Öztekin'in ortasında Tolga Ciğerci penaltı noktası üzerinde çok kötü bir kafa vuruşu yaptı.

57'de Garry Rodrigues, Martin Linnes'in yerine oyuna girdi.

60'ıncı dakikada Uğur Demirok, Bruma'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

62'de Sneijder'in yerine Josue oyuna dahil oldu.

Uğur Demirok kırmızı kart gördü

64'üncü dakika Uğur Demirok, Lukas Podolski'ye yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

70'te Galatasaray gole yaklaştı. Josue'nin ceza sahası üzerinden çektiği şut az farkla auta gitti.

71'inci dakikada Joao Pereira, Garry Rodrigues'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Altı pastan auta attı!

85'te Sinan Gümüş, Yasin Öztekin'in asistinde altı pas üzerinden bomboş pozisyonda topu auta gönderdi.

Maç 2-0'lık skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 41'e çıkardı ve 2017 yılında oynadığı 9. maçından 7. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 46 puanda kalarak, şampiyonluk yarışına havlu attı.

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