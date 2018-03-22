Galatasarayı icraya verdi

Batur Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağı ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne 6. İcra Müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri çıkarttırdı.

Milli futbolcu Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer edilmesiyle ilgili menajeri Batur Altıparmak ve kulüp yetkilileri arasında 14 Haziran 2011'de imzalanan 600 bin euro ve yüzde 18 KDV bedelli simsarlık sözleşmesi dava konusu oldu.

Menajer Altıparmak, söz konusu ücretin 3 eşit taksit halinde ödenmesine yönelik mutabakata varılmasına rağmen 15 Ağustos 2017'deki KDV dahil 236 bin euro tutarındaki taksit bedelinin tarafına ödenmediği ve sözleşmeye aykırı hareket edildiğini iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin, söz konusu ücreti yasal faiziyle birlikte ödemesi talebiyle dava açtı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17 Ağustos 2017'de verdiği davanın kabul edilmesi kararına, Galatasaray itiraz etti. İtirazı değerlendiren TFF Tahkim Kurulu da 3 Kasım 2017'de verdiği hükümle uyuşmazlık kararını onadı.

Altıparmak'ın avukatı Sami Dinç, onama kararıyla 8 Kasım 2017'de söz konusu ücretin ödenmesi amacıyla TFF'ye yeniden başvurarak, borcun tahsil edilmesini istedi. Dava dilekçesine, TFF Tahkim Kurulu'nun onama kararı da kesin delil olduğu gerekçesiyle eklendi.

''SÖZLEŞME KULÜBÜN KAYITLARINDA YOK''

Davalı Galatasaray Sportif AŞ'nin avukatları ise 15 Kasım 2017 tarihli cevap dilekçesini TFF'ye sundu. Dilekçede, "dava konusu sözleşmenin kulübün kayıtlarında bulunmadığı, mali kayıtlarda bu sözleşmeden doğan herhangi bir ödeme kaydının görünmediği, kulübün kaşesinin olmadığı, davacının sözleşmesinin ıslak imza asıl nüshasını dosyaya sunmak zorunda olduğu, çözüm kurulunca verilen kararın kesin delil sayılamayacağı ve kulübe gönderilen bir fatura olmadığından KDV'nin talep edilmesinin de hukuken mümkün olmadığı" belirtilerek, davanın reddedilmesi talep edildi.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 2 Şubat'ta verdiği ve 13 Şubat'ta gerekçesini yazdığı kararda, tarih bilgisi içermeyen sözleşmenin, hukuki niteliği itibarıyla simsarlık sözleşmesi olduğu ve menajerin ücrete hak kazanmasının profesyonel futbolcu Selçuk İnan'ın davalı Galatasaray'a transfer olması şartına bağlandığı ifade edildi.

Dosyaya sunulan TFF kayıtlarına göre, Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olduğu ve sözleşmedeki şartın gerçekleştiği kaydedilen kararda, "Bu nedenle davacı Batur Altıparmak'ın, dava konusu sözleşmeden kaynaklanan menajerlik ücretine hak kazandığının kabulü gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

KDV DAHİL 236 BİN EURO!

Sözleşmeye göre, davacı menajerin ücrete hak kazandığı ancak 15 Ağustos 2016 tarihli 200 bin euro bedelli alacağının ödenmediği gerekçesiyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na dava açtığı hatırlatılan kararda, davalı kulübün söz konusu bedelin ödendiğine dair herhangi bir delil sunmadığı ve kulüp imza yetkililerinin imzasına ilişkin herhangi bir itirazda bulunmadığı aktarıldı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun daha önceki kabul kararına yapılan itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği ve kararın onanmasının kesin delil sayılacağı bilgisi de verilen kararda, sözleşmeye göre kulübün 600 bin euronun KDV'sini ödemeyi üstlendiği, 200 bin euronun yüzde 18 KDV'siyle birlikte davacı menajere ödenmesi gerektiği ve KDV ile toplam 236 bin euronun davalı kulüpten tahsil edilerek davacı menajere ödenmesine karar verildiği belirtildi.