Galatasarayı hayata döndüren gelir

Yönetim, sermaye artırımdan kasasına koyacağı parayla futbolculara olan borçları ödeyecek. Ayrıca kısa vadeli borçlarla birlikte amatör şubelere de ödeme yapılması bekleniyor.

Sermaye arttırımına gitme kararı alan Galatasaray yönetiminin bu isteği SPK tarafından onaylandı.

Yapılacak işlemler birlikte Galatasaray'ın kasasına toplamda 145 milyon TL bir nakit para girecek. Böylece Sarı-Kırmızılı kulüp maddi anlamda rahat bir nefes alacak.

ÖNCELİK FUTBOL TAKIMINA

Nisan ayında Galatasaray Kulübü'nün elde edeceği rakamın 145 milyon TL olduğu bildirildi. Başkan Mustafa Cengiz'in gelecek parayla öncelikli olarak futbolcuların alacaklarını sıfırlaması bekleniyor.

GENEL KURUL ÖNCESİ MORAL

Cengiz, kısa vadeli borçları da mümkün olduğunda kapatmaya çalışacak. Başkan, amatör branşlara da para aktaracak. Bu sayede G.Saray, seçimli genel kurula biraz olsun rahat girecek.

1 HAFTADA 170 BİN TL GELİR

Öte yandan Galatasaray, müze ve stat turu kapsamında 1 haftada 8 bin ziyaretçiyi ağırladığı öğrenildi. G.Saray'ın 170 bin TL'lik gelir elde ettiği öğrenildi.

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