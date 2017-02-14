Galatasaraydan Tudora özel ayar!

Galatasaray'dan Tudor'a özel ayar!
Galatasaray'da yeni teknik direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Igor Tudor için yarın yapılacak idman programı değiştirildi.
Galatasaray'da Riekerink ile yolların ayrıldığının duyurulmasının ardından kulüp içindeki hareketlilik devam ediyor.
Sarı Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan ve yönetimle anlaşma sağlayan Igor Tudor, yarın takımın başında ilk idmanına çıkacak.
Tudor için antrenman saatlerinde ayarlamaya giden Galatasaray, sabah yapılacak idmanı 11.00'dan 17.00'ye ertelerken, Riekerink'in veda etmesi içinde 15.00'te bir hazırlık yapılacağı öğrenildi.
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