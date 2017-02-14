Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

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Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

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Bu yıldızlar neden kulübede?

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Volkan Demirel'e büyük şok!

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Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

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Galatasaray'dan Tudor'a özel ayar!

Galatasaray'da yeni teknik direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Igor Tudor için yarın yapılacak idman programı değiştirildi.

Galatasaraydan Tudora özel ayar!

Galatasaray'da Riekerink ile yolların ayrıldığının duyurulmasının ardından kulüp içindeki hareketlilik devam ediyor.

Sarı Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan ve yönetimle anlaşma sağlayan Igor Tudor, yarın takımın başında ilk idmanına çıkacak.

Tudor için antrenman saatlerinde ayarlamaya giden Galatasaray, sabah yapılacak idmanı 11.00'dan 17.00'ye ertelerken, Riekerink'in veda etmesi içinde 15.00'te bir hazırlık yapılacağı öğrenildi.

Igor Tudor'dan ilk açıklama!

Igor Tudor'dan ilk açıklama!

Dursun Özbek'ten resmi açıklama!

Dursun Özbek'ten resmi açıklama!

Igor Tudor tesislere geldi!

Igor Tudor tesislere geldi!


 

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