Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.
Süper Lig'den talibi var

Süper Lig'den talibi var

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.

Galatasaray'dan Trezeguet için son teklif

Mısırlı futbolcu için çalışmalara yeniden başlayan yönetimin yıllık 2,2 milyon Euro değil, 4 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaraydan Trezeguet için son teklif

Dünya Kupası'na ilk kez katılan Mısır'ın turnuvaya veda etmesinin ardından Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükselmeye başladı...

Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferi konusunda girişimlere hız vermiş durumda...

Yönetimin iddia edildiği gibi Trezeguet'ye yıllık 2.2 milyon Euro değil, 4 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği ortaya çıktı.

UEFA ile yapılan anlaşma sonrasında maaş bütçesini aşağıya çekmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar'ın yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmediği belirtiliyor.

Eğer Trezeguet bu teklifi kabul ederse Kasımpaşa kulübüne serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro ödenecek. Bu durumda bile transferin toplam maliyeti 11 milyon Euro olacak.

Ryan Donk Galatasaray'ın verdiği parayı beğenmedi

Ryan Donk Galatasaray'ın verdiği parayı beğenmedi

Galatasaray'ı UEFA'ya kimin şikayet ettiği ortaya çıktı

Galatasaray'ı UEFA'ya kimin şikayet ettiği ortaya çıktı

Galatasaray UEFA'dan ceza alacak mı?

Galatasaray UEFA'dan ceza alacak mı?


 

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Ryan Donk Galatasarayın verdiği parayı beğenmedi

Ryan Donk Galatasaray'ın verdiği parayı beğenmedi

Ryan Donk kendisine önerilen yıllık 5 milyon TL'den bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeyi reddetti.
Galatasaraydan Trezeguet için son teklif

Galatasaray'dan Trezeguet için son teklif

Mısırlı futbolcu için çalışmalara yeniden başlayan yönetimin yıllık 2,2 milyon Euro değil, 4 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.
Galatasarayı UEFAya kimin şikayet ettiği ortaya çıktı

Galatasaray'ı UEFA'ya kimin şikayet ettiği ortaya çıktı

Bilirkişiler durumun G.Saray’ın yaptığı açıklama gibi ‘Rutin’ olmadığını, Yargı Kurulu’nun ekstra ceza verebileceğini söylüyor. Ancak ‘Men’ cezası çıkarsa F.Bahçe’nin Devler Ligi’ne alınıp alınmayacağı konusu tartışmalı.
Galatasaray UEFAdan ceza alacak mı?

Galatasaray UEFA'dan ceza alacak mı?

UEFA, Sarı-Kırmızılılar'la geçtiğimiz günlerde imzalanan anlaşmanın yeniden inceleneceğini duyurdu. Avrupa futbolunun patronu, ilk kez böyle bir uygulamaya giderken aldığı karar şaşkınlık yarattı.
Bafetimbi Gomisin isteği yönetimi şaşırttı

Bafetimbi Gomis'in isteği yönetimi şaşırttı

Çin’den 7 milyon euroluk teklif alan tecrübeli forvet, Galatasaray’dan 3.5 milyon euro olan maaşını 5.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi. Gomis, zam isteğinden vazgeçmezse yönetim gelen en iyi teklifi değerlendirilecek.
Galatasaraya Ahmed Musadan kötü haber

Galatasaray'a Ahmed Musa'dan kötü haber

Nijerya forveti Ahmed Musa, İzlanda’ya attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray’ın istediği 25 yaşındaki futbolcunun transferi bir anda zora girdi.
Transferi Fatih Terim bitirecek

Transferi Fatih Terim bitirecek

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Galatasaray transferde sona geldi

Galatasaray transferde sona geldi

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Galatasarayda yönetim 3 futbolcudan indirim istedi

Galatasaray'da yönetim 3 futbolcudan indirim istedi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle futbolcu maaşlarından tasarruf etmek için harekete geçti.
3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

3 büyüklerin kıskacında olan Jack Wilshere, Arsenal’den ayrılacağını açıkladı.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
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Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...