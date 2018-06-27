Galatasaraydan Trezeguet için son teklif

Mısırlı futbolcu için çalışmalara yeniden başlayan yönetimin yıllık 2,2 milyon Euro değil, 4 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.

Dünya Kupası'na ilk kez katılan Mısır'ın turnuvaya veda etmesinin ardından Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükselmeye başladı...

Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferi konusunda girişimlere hız vermiş durumda...

Yönetimin iddia edildiği gibi Trezeguet'ye yıllık 2.2 milyon Euro değil, 4 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği ortaya çıktı.

UEFA ile yapılan anlaşma sonrasında maaş bütçesini aşağıya çekmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar'ın yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmediği belirtiliyor.

Eğer Trezeguet bu teklifi kabul ederse Kasımpaşa kulübüne serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro ödenecek. Bu durumda bile transferin toplam maliyeti 11 milyon Euro olacak.

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