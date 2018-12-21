Galatasaraydan Tolgay Arslanın babasıyla özel görüşme

Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için devreye girdi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Tolgay Arslan'ın babası ile temasa geçti. Beşıktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak çalışıyor..

BABASIYLA ÖZEL GÖRÜŞME

Albayrak'ın zorladığı kapı ise Tolgay'ın babası Erhan Arslan. Fanatik bir Galatasaraylı olan Arslan'dan, Tolgay'ın Galatasaray'a gelmesi konusunda yardımcı olmasını istiyor. Tolgay da 2013 yılında verdiği röportajda bunu itiraf etmiş ancak daha sonra Beşiktaş'ı tercih etmişti..

GALATASARAY'IN YENİ 8 NUMARASI OLACAK

Tolgay Arslan transferinde ısrarcı olan Galatasaray, genç futbolcuyu Selçuk İnan'ın yerine düşünüyor. Sezon sonu Selçuk İnan ile yolları ayırmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim, Tolgay Arslan ile Galatasaray kaptanının boşluğunu doldurmanın hesaplarını yapıyor..

VETO YEDiLER

Devre arasında iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da Antalyasporlu Doukara ve Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi, Florya'dan geçer not alamadı. Terim'in istediği golcüler arasında Süper Lig'de forma giyen bu iki futbolcunun isminin yer almadığı öğrenildi.

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