Galatasaraydan teklif aldım, Beşiktaşta oynamak istiyorum

İsmi son dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Azubuike, transfer haberleriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un genç oyuncusu Okechukwu Azubuike, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Azubuike'nin röportajından satırbaşları şu şekilde:

'Süper Lig'de başarılı...'

"Olimpiyat Oyunları 2016 Rio De Janeiro'da Nijerya U23 takımıyla 3. olduk ve bronz madalya kazandık. Evkur Yeni Malatyaspor takımıyla Süper Lig'e yükseldik, çok mutluyum. Süper Lig'de de başarılı olacağıma inanıyorum"

'İrfan Buz'a minnettarım'

"Hedefim Dünya Kupası'nda oynamak. Teknik direktörümüz İrfan Buz ile çalıştığım için çok mutluyum. Bana bir baba gibi davrandı. Müthiş bir teknik adam, ona minnettarım"

'Galatasaray menajerimi aradı'

"Galatasaray ile ilgili haberleri basında okudum. Devre arasında bu haberler çıkmıştı. Ben o dönem işime odaklandım ve Yeni Malatyaspor ile hedefimize ulaştık. Devre arasında menajerimi birkaç takım aradı, bu takımlar arasında Galatasaray'da vardı. O dönem ben bu teklifleri değerlendirmedim. Galatasaray ile gündeme geldiğim için çok gururluyum. Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum"

'Beşiktaş'ta oynamak isterim'

"İsmim Beşiktaş ile de anıldı. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Çok büyük bir camia, Siyah-Beyazlı takımda oynamak isterim. Belki bu rüyam ilerleyen zamanda gerçek olur"

'Premier Lig'de oynamak istiyorum'

"Çok çalışıyorum, hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda oynamak en büyük arzum. Major ligleri takip ediyorum. Favorim İngiltere Premier Ligi, İngiltere'de oynamak istiyorum"

Ajansspor