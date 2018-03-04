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Galatasaraydan tarihi galibiyet

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 24. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup etti. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede goller Bafetimbi Gomis (4), Özgür Yılmaz (kendi kalesine), Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş'ten geldi. Bu sonucun ardından ligde Galatasaray 50 puanla yeniden liderliğe yükselirken, Kardemir Karabükspor ise 12 puanla 18. ve son sırada kaldı.

Goller: Dk. 5, 18, 26, 33 Bafetimbi Gomis, Dk. 16 Özgür Yılmaz (kendi kalesine), Dk. 40 Garry Rodrigues, Dk. 64 Sinan Gümüş (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Fatih Terim'den tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Bursaspor müsabakasının ilk 11'ine göre bir değişikliğe gitti.

Ligin 24. haftasına averajla lider giren Galatasaray'ın teknik patronu Terim, 3. haftada sahalarında oynadıkları ve 5-0 kazandıkları Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Linnes'in yerine Mariano'ya şans verdi.

Deneyimli teknik adam, Kardemir Karabükspor müsabakasında, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis'ten oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Eray İşcan, Linnes, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Hakan Balta, Fernando, Koray Günter ve Latovlevici yer aldı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maç kadrosunda yer almadı.

Levent Açıkgöz'den 4 değişiklik

Ligde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un antrenörü Levent Açıkgöz, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 3-1 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Hakan Aslantaş'ın yerine Osman Çelik'e, Ferhat Görgülü'nün yerine Özgür Yılmaz'a, Skulason'un yerine Cem Özdemir'e ve Traore'nin yerine ise Murat Akın'a bu maçta şans tanındı.

Levent Açıkgöz, Galatasaray karşısında sahaya Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Kravchenko, Özgür Yılmaz, İshak Doğan, Cem Özdemir, Murat Akın, Bliznichenko, Ibanez, Kage ve Leandrinho 11'i ile çıktı.

Karabük'ün yedek kulübesinde Rybka, Furkan Kaçar, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Stahl, Ahmet Karadayı, Hakan Aslantaş, Ergin Keleş, Alican Karadağ ve Yusuf Karabulut yer aldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı büyük oranda doldu

Yaklaşık 14 bin kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta taraftarlar tribünleri büyük oranda doldurdu.

Futbolcular sahaya, Yeşilay Haftası dolayısıyla "Destek Olmak İçin Bir Nedenim Var" yazılı pankartla çıktı.

Galatasaray, Karabük'te farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 7-0 yenmeyi başardı.

Kardemir Karabükspor önünde ilk yarıyı, Bafetimbi Gomis (4), Özgür Yılmaz (Kendi kalesine) ve Garry Rodrigues'in golleriyle 6-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda Sinan Gümüş'ün rakip ağları bir kez daha havalandırmasıyla skoru 7-0 olarak belirledi.

Bu sonuçla ligde puanını 50'ye çıkaran Galatasaray, Medipol Başakşehir'in önünde averajla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın en farklı galibiyetlerinden

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Sarı-kırmızılılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Galatasaray deplasmandan bu kez mutlu dönüyor

Galatasaray, bu sezon deplasman müsabakalarında yaşadığı şanssızlığı Kardemir Karabükspor önünde kırdı.

Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşayan sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesi rakip sahada yaptığı son 7 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup olmuştu.

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