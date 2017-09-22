Galatasaraydan sürpriz transfer harekatı

Valencia, Ferhat Çoğalan için ilk hamlesini yaptı. La Liga ekiplerinden Valencia'nın altyapısında mücadele eden 15 yaşındaki Ferhat Çoğalan için kulübü yeni sözleşme hazırlığı yapıyor.

30 Kasım'da 16 yaşına girecek ve profesyonel sözleşme imzalayacak duruma gelecek olan Ferhat Çoğalan'ın menajeri Habib Antar ile Valencia Kulübü yetkilileri bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ferhat'ın profesyonel sözleşme koşulları masaya yatırıldı.

AC MILAN VE GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

İspanyol yerel basınında yer alan haberde Avrupa'nın önemli kulüplerinin daha önce de dikkatini çeken 16 yaşındaki orta saha Ferhat ile AC Milan ve Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi. Haberde gençlere yatırım yapmaya başlayan AC Milan'ın geçtiğimiz sezon ortasından bu yana genç oyuncuyu scout ekibine izlettiğine de yer verildi.

Ferhat Çoğalan, Milan ve Galatasaray'ın dışında Arsenal, Manchester United, Juventus gibi devlerin de takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

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