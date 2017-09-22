Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Şekip Mosturoğlu, “FIFA’dan transfere onay çıkmaması halinde, 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak olan Eljif Elmas’ın başka bir takım tarafından transfer edilme tehlikesi doğacaktı” dedi.
Sergen Süper Lig'e geri dönüyor!

Sergen Süper Lig'e geri dönüyor!

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Diego Costa transferi resmen açıklandı

Diego Costa transferi resmen açıklandı

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Babel: En büyük idolüm...

Babel: En büyük idolüm...

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ryan Babel, Beşiktaş TV'ye verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.
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Janssen çok farklı

Janssen çok farklı

Hollandalı oyuncu ilk kez 11’de oynadığı Aytemiz Alanya maçında farkını gösterdi.
Marouane Fellaini şoku!

Marouane Fellaini şoku!

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Futbolu bıraktı, boksör oluyor

Futbolu bıraktı, boksör oluyor

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski futbolcusu Rio Ferdinand, boksör olarak ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı

Valencia, Ferhat Çoğalan için ilk hamlesini yaptı. La Liga ekiplerinden Valencia'nın altyapısında mücadele eden 15 yaşındaki Ferhat Çoğalan için kulübü yeni sözleşme hazırlığı yapıyor.

Galatasaraydan sürpriz transfer harekatı

30 Kasım'da 16 yaşına girecek ve profesyonel sözleşme imzalayacak duruma gelecek olan Ferhat Çoğalan'ın menajeri Habib Antar ile Valencia Kulübü yetkilileri bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ferhat'ın profesyonel sözleşme koşulları masaya yatırıldı.

AC MILAN VE GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

İspanyol yerel basınında yer alan haberde Avrupa'nın önemli kulüplerinin daha önce de dikkatini çeken 16 yaşındaki orta saha Ferhat ile AC Milan ve Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi. Haberde gençlere yatırım yapmaya başlayan AC Milan'ın geçtiğimiz sezon ortasından bu yana genç oyuncuyu scout ekibine izlettiğine de yer verildi.

Ferhat Çoğalan, Milan ve Galatasaray'ın dışında Arsenal, Manchester United, Juventus gibi devlerin de takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Marouane Fellaini şoku!

Marouane Fellaini şoku!

Igor Tudor:

Igor Tudor: "Son 15-20 dakikadan mutlu değilim"

Biri Gomis'i durdursun: 2-0

Biri Gomis'i durdursun: 2-0


 

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Galatasaraydan sürpriz transfer harekatı

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı

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Marouane Fellaini şoku!

Marouane Fellaini şoku!

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Igor Tudor: Son 15-20 dakikadan mutlu değilim

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Galatasaray'da bir transfer daha!

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Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı

Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı

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