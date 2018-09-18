Galatasaraydan kusursuz başlangıç

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya karşı harika bir oyunla 3-0 kazandı. Goller Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-0 kazandı.

Galatasaray'ı öne geçiren golü 9. dakikada Garry Rodrigues attı. Emre Akbaba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, açısını düzelttikten sonra ceza sahası ön çizgisinin gerisinden şutunu çekti. Kaleci Guilherme, sağına gelen topa müdahale etse de başarılı olamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Galatasaray, Eren Derdiyok'un 67. dakikada attığı frikik golüyle maçın skorunu belirledi. Serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok, sağ ayağı ile nefis bir plase vurarak topu filelere gönderdi.

Galatasaray'da Badou Ndiaye 42 ve 87'de gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Selçuk İnan, 90+3. dakikada penaltıdan maçın skorunu belirledi.

Galatasaray, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Lokomotiv Moskova ise ilk maçında puan alamadı. Grubun diğer maçında Schalke ile Porto Almanya'da 1-1 berabere kaldı ve Galatasaray ilk haftayı lider kapattı.

Galatasaray, bir sonraki maçını 3 Ekim Çarşamba günü Porto'ya karşı deplasmanda oynayacak. Lokomotiv Moskova ise aynı gün Schalke'yi sahasında ağırlayacak.

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Ozan Kabak ve Sinan Gümüş'ü yedeğe çekti. Terim, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Younes Belhanda ile o müsabakada yedek olan Fernando Reges'i, Lokomotiv Moskova karşısında görevlendirdi.

Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon aradan sonra boy gösteren sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Fernando Reges, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı.

TERİM'DEN SÜRPRİZ: DONK STOPERDE

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında Ryan Donk'a stoperde görev verdi.

Asıl mevkisi ön libero olan Hollandalı futbolcu, savunmanın ortasında Serdar Aziz ile forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın stoperlerinden Maicon Roque ile Ozan Kabak yedekler arasında yer alırken, Ahmet Çalık ise kadroya giremedi.

SOFIANE FEGHOULI, 18 KİŞİLİK KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, müsabakanın 18 kişilik kadrosunda bulunmadı.

Teknik direktör Fatih Terim, lig maçlarında ilk 11'de tercih etmediği Cezayirli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosuna almadı.

FATİH TERİM İLE 5 YIL SONRA

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tam 5 yıl (bin 827 gün) aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa kupalarında son olarak 17 Eylül 2013'te İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşılaşmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını 6-1 kaybetmişti.

TRİBÜNLERDE 44.059 TARAFTAR

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray, tribünlerde 44.059 taraftar olduğunu açıkladı.

Stadı dolduran taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Lokomotiv Moskova'nın az sayıdaki taraftarı ise kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı statta izledi.

MEDYA MENSUPLARINDAN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasına medya mensuplarının ilgisi büyük oldu.

Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 272 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı.

Müsabakayı Rusya'dan 19, Japonya'dan 2, Almanya'dan da bir basın mensubunun takip ettiği bildirildi.

GALATASARAY, MÜTHİŞ BİR BASKIYLA MAÇA BAŞLADI

Galatasaray, mücadeleye büyük bir enerjiyle başladı. Lokomotiv Moskova'ya karşı tribünlerin de büyük desteğiyle ilk atağını henüz 2. dakikada yaptı. Martin Linnes'in tehlikeli ortasına Lokomotiv savunması kritik bir müdahale yaptı. Ardından, 4. dakikada Younes Belhanda şansını denedi ancak top auta gitti.

GARRY RODRIGUES, GARRY RODRIGUES, GARRY RODRIGUES!

Galatasaray'ın büyük baskısı 9. dakikada sonuç verdi. Garry Rodrigues sol kanattan içeri kat ederek, ceza sahasına girmeden sol yandan sert vuruşu Guilherme'nin müdahelesine rağmen ağlarla buluştu ve Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 16. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan Garry Rodrigues'in kullandığı köşe vuruşunda Guilherme'nin sektirdiği topa, Emre Akbaba penaltı noktasından kafa vuruşu yaptı, ancak çerçeveyi bulamadı.

Garry Rodrigues, aynı dakika içerisinde tıpkı Kasımpaşa maçında attığı goldekine benzer bir vuruş yaptı ancak top direği sıyırıp dışarı gitti.

15'TEN SONRA DAHA TEMKİNLİ BİR OYUN...

Galatasaray, ilk 15 dakikadaki büyük baskısından sonra daha temkinli ve savunma güvenliği önplanda olan bir oyun oynamaya başladı. Lokomotiv Moskova özellikle kanatlardan yaptığı ataklarla gol aradı.

Lokomotiv'in ilk tehlikeli atağı 21. dakikada geldi. Aleksey Miranchuk'un ceza sahası sol yanından içeriye yaptığı ortaya Jefferson Farfan altıpas içerisinde kafa vurdu, ancak Fernando Muslera gole izin vermedi.

İTALYAN HAKEM, KIRMIZI KARTI VERMEDİ

23. dakikada hakem Gianluca Rocchi, Corluka'nın Linnes'e yaptığı faulde kırmızı kartı atladı ve sadece sarı kart vermekle yetindi. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyona itiraz etseler de kartın rengi değişmedi.

Galatasaray, kontraataklarla farkı artırmaya çalışsa da Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes üzerinden ataklar yaparak skora yaklaştı. 29. dakikada Manuel Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunu savunmamız uzaklaştıramadı, ceza sahasına düşen topa Solomon Kverkvelia'nın vuruşuna, savunmamız çizgide müdahele etti.

GALATASARAY KALESİNDE TEHLİKELİ POZİSYONLAR...

32'de yine benzer şekilde kornerden gelen topu savunma uzaklaştıramadı, Igor Denisov'un şutunu Serdar Aziz engelledi.

40'ta Aleksey Miranchuk'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşında, altıpas üzerinde iyi yükselen Farfan, %100'lük fırsatı değerlendiremedi ve top auta gitti.

Bu pozisyondan sonra dengeli giden oyunda başka önemli an olmadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI İLK TEHLİKE LOKOMOTIV'DEN

Galatasaray, ikinci yarıya yine etkili başladı ancak Lokomotiv Moskova paslar yaparak oyunu dengede tuttu. İkinci yarının ilk tehlikesi de 50. dakikada Aleksey Miranchuk'tan geldi. Miranchuk'un 25 metreden çektiği sert şutu Muslera mükemmel bir kurtarışla kornere çeldi.

ISRARLI VE İNATÇI OYUN SONUCU BASKI KURULDU

Galatasaray'ın ısrarlı ve inatçı oyunu sonucunda tekrar Lokomotiv Moskova kalesinde tehlikeli pozisyonlar olmaya başladı. 51'te Nagatomo'nun tehlikeli bindirmesine savunma müdahale etti. 54'te Fernando'nun ortasında Emre Akbaba vuruş yaptı, kaleye doğru giden topu savunma engelledi.

54'te Nagatomo kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 56'ta bu kez Badou sahneye çıktı. 30 metreden çektiği enfes şutu kaleci son anda kornere çeldi. 65'te Belhanda'nın ceza sahasının hemen dışından çektiği sert ve etkili şutu Guilherme iki hamlede ve kale çizgisinde tuttu.

EREN DERDİYOK'TAN MUHTEŞEM FRİKİK: 2-0!

Galatasaray'ın 20 dakika boyunca oynadığı tempolu, inatçı ve agresif oyun meyvesini 67'de verdi. Emre Akbaba'nın ceza yayında düşürülmesi sonucu serbest vuruş kazanıldı. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta, topun başına geçen Eren Derdiyok, barajın üzerinden falsolu bir vuruşla Guilherme'yi mağlup etti ve farkı 2'ye çıkarttı.

Bu golün ardından Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin maça ilk müdahalesini yaptı. Vladislav Ignatev yerine Portekizli golcü Eder oyuna girdi.

EMRE AKBABA 3'E YAKLAŞTI, OLMADI...

Fakat, bu değişikliğe rağmen gole yine yaklaşan Galatasaray oldu. 71'de Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Emre Akbaba, altıpas üzerinden kafa vuruşu yaptı ancak Guilherme topu kontrol etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise oyuna ilk müdahalesini 73'te yaptı. Belhanda yerine Maicon oyuna girdi. Bu değişiklikle birlikte Galatasaray, 3 stoperli bir düzene döndü.

LOKOMOTIV DÜŞTÜ, ONYEKURU OYUNA GİRDİ

Lokomotiv Moskovalı futbolcuların kondisyonunun bittiği ve yorgunluğun görülmeye başlandığı son 20 dakikada Galatasaray, arka arkaya tehlikeli kontraataklar yaptı. Bu oyunu gören Fatih Terim, ikinci değişikliğini de yaptı ve 81'de Eren Derdiyok'un yerine Henry Onyekuru'yu oyuna sürdü.

Mücadelenin son 10 dakikasında Lokomotiv farkı indirmek için ataklar yapsa da konsantre Galatasaray savunması pozisyon vermedi. Fakat, Badou Ndiaye olası bir tehlikeli atağı engellemek isterken 87. dakikada faul yaptı ve ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Selçuk İnan, 90+3. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu tayin etti.

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