Galatasaraydan Jeremain Lens için çok gizli operasyon

Yönetim, geçen sezon çok üzdüğü taraftarını Jeremain Lens transferiyle coşturmak istiyor. Galatasaray, Fenerbahçe’nin ikna edemediği Hollandalı yıldızla görüşmeleri gizliden gizliye sürdürüyor.

Transferde dört koldan çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bombayı tanıdık bir isimle patlatmayı hedefliyor: Jeremain Lens. Sarı- Kırmızlılılar, geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık oynayan ve çıktığı toplam 36 maçta 5 gol, 17 asistle oynayan yıldız kanat oyuncusuyla temasta.

Fenerbahçe’nin yeni sezon için bir türlü ikna edemediği Lens’le gizliden gizliye görüşen Galatasaray’ın profesyonelleri, pazarlıklarda büyük mesafe katetti. Premier Lig’den düşen Sunderland’i 4-5 milyon Euro civarı bir bedelle ikna etmeye hazırlanan Galatasaray, senelik 4 milyon Euro isteyen Lens’in ise bu ücreti 3 milyon Euro seviyelerine çekmesini bekliyor.

Bruma’nın yerine...

Geçen sezon çok üzdüğü taraftarını Lens transferiyle coşturmak isteyen Galatasaray Yönetimi, bu konuda mutlu sona ulaşırsa hiç şüphesiz ki son yılların en büyük çalımlarından birine imza atacak. Lens, Leipzig’e satılan Burma’nın boşluğunu dolduracak.

Fanatik