RvP'den yine aynı bahane!

RvP'den yine aynı bahane!

Van Persie, sezonun son sınavı olan Adanaspor karşılaşması öncesi, “Kasığımda ağrılar var. Oynamam zor” diyerek idmanlara çıkmıyor. Advocaat’ın, öğrencisini İstanbul’da bırakması bekleniyor.
Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

İlk olarak Portekiz’in yolunu tutan Beşiktaş’ın patronu, Aboubakar’ın bonservisi için Porto ile masaya otururken, bir sonraki satıştan pay ve 6 milyon Euro teklif etti. Ardından Hırvatistan’a geçen Orman, stoper Domagoj Vida ve menaceriyle bir araya geldi
Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.
Gomis'in maliyeti belli oldu

Gomis'in maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Galatasaray, artık Fransız yıldızın kulübü Swansea ile ödeme takvimi konusunu görüşüyor. İngilizler’in bonserviste indirime gittiği, taksit seçeneğini de kabul ettiği belirtiliyor.
Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Manchester City, Benfica'nın kalecisi Ederson'u 40 milyon Euro'ya transfer etti.
Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de, sezon başında Al Ahli takımından kiralanan Moussa Sow'la yollar zorunlu olarak ayrılıyor.
Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Caner Erkin'i bonservisini satın aldı.

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı!

Gomis transferinde mutlu sona yakın olan Galatasaray savunmaya da Pepe'yi sürpriz bir şekilde getirmeyi planlıyor.

Galatasaraydan Intere transfer çalımı!

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Real Madrid'le olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Pepe ile yakından ilgileniyor. Inter'in kadrosuna katmak istediği 34 yaşındaki savunma oyuncusuna sözleşme teklif etmeye hazırlanan Galatasaray'ın, Pepe'yi İtalyan ekibin elinden kapabileceği belirtildi.

2007 yılında Porto'dan transfer edilen Portekizli oyuncu Real Madrid formasını 334 kez giydi.

Elinde Serdar Aziz, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Koray Günter gibi stoperler bulunan Galatasaray burayı bir dünya yıldızıyla takviye etmeyi planlıyor.

Gael Clichy’ye servet!

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Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!

Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!


"Sözleşmem bitti, neden idmana çıkıyorum?"


 

Ajansspor

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Gael Clichy’ye servet!

Gael Clichy’ye servet!

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Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!

Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!

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Sözleşmem bitti, neden idmana çıkıyorum?

"Sözleşmem bitti, neden idmana çıkıyorum?"

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, sabah tesislerdeki profesyonellere takılarak, “Sözleşmem bitti ama neden idmana çıkıyorum?” esprisini yaptı. Takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruları ise “Hayırlısı ne ise o olsun” şeklinde yanıtladı.
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Galatasaraydan Intere transfer çalımı!

Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı!

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Galatasarayda veda zamanı!

Galatasaray'da veda zamanı!

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Bafetimbi Gomisin maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis'in maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Galatasaray, artık Fransız yıldızın kulübü Swansea ile ödeme takvimi konusunu görüşüyor. İngilizler’in bonserviste indirime gittiği, taksit seçeneğini de kabul ettiği belirtiliyor.
Kiralık değil, bonservisiyle!

Kiralık değil, bonservisiyle!

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