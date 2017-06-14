Galatasaraydan iki bomba birden!

Younes Belhanda'nın hem kendisiyle hem de kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varan Aslan, Gomis'i de Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi.

Galatasaray'da iki büyük bomba birden... Sarı-Kırmızılı ekip, bir süredir Faslı yıldız Younes Belhanda'yı kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyordu. Bu transferde mutlu sona ulaşıldı. Sarı-Kırmızılılar, hem Belhanda hem de kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya vardı.

Öte yandan Galatasaray'ın transfer listesindeki bir başka isim Bafetimbi Gomis'te de mutlu son yakın. Fransız yıldız, bugün Paris'te sağlık kontrolünden geçirildi.

beINSPORTS