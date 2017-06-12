Galatasaraydan Fenerbahçeye yılın transfer çalımı!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hafta içinde transferler konusunda sinyal vermiş, “Sağ bek ve sol bek bölgesine mutlaka takviye yapacağız” demişti. Savunmanın soluna düşünülen 1 numaralı isim Gael Clichy.

Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. Mutlu son yakın gözüküyor. Aranan sağ bek ise İspanya’da bulundu: Juanfran.

Fenerbahçe’nin devre arasında ve sezon bitiminde yakından ilgilendiği ancak sonrasında rafa kaldırdığı 28 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray çok istiyor. Deportivo formasıyla geçen sezon La Liga’da 34 maça çıkan 6 asist yapan İspanyol oyuncu, Igor Tudor’un 3-4-3 sistemine uygun. Sağ tarafta çift yönlü görev yapabilen Juanfran’ın kulübüyle 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

5 milyon Euro...

Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro olarak gösterilen 1.80’lik sağ bek, güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor. Daha önce Watford, Real Betis ve Getafe’de forma giyen Juanfran konusunda hem kulübü hem de menaceriyle ilk temas kuruldu. Görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği öğrenildi.

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