Galatasaraydan çok sert paylaşım

Süper Lig'de 22. haftada bir deplasmandan daha eli boş dönen Galatasaray'dan Kasımpaşa maçı biter bitmez çok sert bir paylaşım geldi.

Galatasaray, Kasımpaşa'ya kaybetti ve bu sezon 6. kez deplasman maçlarından eli boş döndü. 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve liderliği bir hafta aradan sonra yeniden Başakşehir'e kaptıran Sarı Kırmızılılar, maç bittikten sonra sert bir paylaşım yaptı ve hakem Halis Özkahya'yı Kasımpaşa'nın galibiyetinin sorumlusu ilan eden bir paylaşım yaptı.

2-1'lik skorun belirtildiği görselde Kasımpaşa logosunun yanında hakem Halis Özkahya gösterildi. Galatasaraylılar, 45+3'te Halis Özkahya'nın verdiği penaltı kararına itiraz etmişlerdi.