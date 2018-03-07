Galatasaraydan çok konuşulacak karar

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, Galatasaray’ı milyonlarca Euro maliyetten kurtarmak için harekete geçti. Yenilikler arasında her futbolcunun kendi vergisini ve ev kirasını ödemesi de yer alıyor.

Galatasaray'da sözleşme devrimi... Başkan Mustafa Cengiz, futbolcu kontratları konusunda tam 5 maddelik radikal bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Göreve gelmeden önce kulübün ‘kur farkı zararını’ önlemek adına yerli futbolculara TL üzerinden sözleşme yapacağını duyuran başkan Cengiz, bu yeniliğe önemli ilaveler yaptı.

Hürriyet'tin haberine göre; Nagatomo’nun sözleşmesi ile başlayarak, yalnızca galibiyete prim ödeneceğini deklare eden Cengiz, futbolcu mukaveleleri ile alakalı olarak tam 5 ilave yeniliğe daha imza atacak.

YENİLİKLER SEZON SONU BAŞLAYACAK

- Bundan böyle Galatasaray’a gelen her oyuncu vergisini kendisi ödeyecek. Başkan Mustafa Cengiz, artık aynı Avrupa’daki gibi oyuncuların kendi stopaj vergisini kendisinin karşılaması gerektiğini sezon sonu deklare edecek.

- Galatasaray Kulübü, oyuncularının ev kiralarını karşılamayacak. Sarı kırmızılı kulübe büyük bir maddi külfet getiren ev kirası giderleri bu sayede tarih olacak.

- G.Saraylı oyuncuların kontratında artık koşulsuz bonus maddeleri olmayacak. Bu konuda en çok tepki çeken ise Belhanda gibi birçok oyuncunun kontratına konulan primler. Artık böyle bonuslar verilmeyecek.

G.SARAY’DA ÖDEMER KONUSUNDA DA YENİLİKLER VAR

Yerlilerin maaşlarına TEFE-TÜFE oranları doğrultusunda artış yapılacak. Yabancıların sözleşmesindeki kur sabitlenip sigortalanacak.

- Galatasaray Kulübü, yapılacak sözleşme devrimi ile birlikte transfer edeceği isimlere garanti ve net bir para ödeyecek. Sarı kırmızılı takımın başarılı olması ve maddi olarak kazanması halinde oyuncular prim alabilecek. Artık sözleşmeleri TL üzerinden olacak ve yerli futbolcuların kontratına her yıl TEFE-TÜFE oranları doğrultusunda artış yapılacak. Yabancı futbolcularında sözleşmelerindeki kur sabitlenip sigortalanacak.

YAKIT VE UÇAK BiLETi

Oyuncuların araç, ulaşım, yakıt masraflarını G.Saray karşılamayacak. Sarı kırmızılı futbolcular istediği aracı kendileri tahsis edecek. Kulüp bu konuda maddi sorumluluk kabul etmeyecek. Ayrıca geçmişte çokça örneği görülen uçak bileti gibi masrafları da sarı kırmızılı kulüp ödemeyecek.