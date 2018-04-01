Galatasaraydan bir skorbord açıklaması daha

Galatasaray’ın pazarlamadan sorumlu yöneticisi Cenk Soyer, Türk Futbol Kamuoyuna damga gibi vuran Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası skorbordta yayınlanan mesaj ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerken, mücadelenin ardından Türk Telekom Stadyumu'nun skorbordunda yayınlanan görsel, büyük bir tartışma yarattı.

Karşılaşma bitiminin hemen ardından statta bulunan skorbordda "Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor" yazılı görsel, Trabzonspor taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını belirtmesinin ardından bu görselin paylaşılmasının Trabzonspor'a mı, yoksa Fenerbahçe'ye mi gönderme olduğu büyük merak konusu...

Bunun ardından Galatasaray cephesinden pazarlamadan sorumlu yönetici Cenk Soyer, flaş bir açıklamada bulundu ve olayın boyutu bu kez bambaşka bir duruma geldi.

İşte Cenk Soyer'in açıklamaları:

"Skorbord paylaşımının Trabzonspor ile hiçbir alakası yok. Hafta içi açıklamalar yapan ve ekstra yıldız isteyen Şekip Mosturoğlu’na benim de onayımla esprili bir gönderme yaptık. Niye Trabzon’u hedef alalım?”

BeyazFutbol