Galatasaraydan bir bomba daha! Anlaşma sağlandı

Galatasaray, Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı. Juventus'la görüşmelere başlandı.

Sarı Kırmızılı ekip transferde hız kesmiyor. Dursun Özbek ve yönetimi Tudor'un kendilerine verdiği liste doğrultusunda Juventus'ta forma giyen sol bek ve orta sahada görev yapan 28 yaşındaki Kwadwo Asamoah'ı yakın markajına aldı.

Yayıncı kuruluş beINSports'un haberine göre, Ganalı oyuncu ile anlaşma sağlandı ve Galatasaray transferi bitirmek için Juventus ile masaya oturduğu belirtildi.

Asamoah, geçtiğimiz sezon Serie A'da 18 kez forma şansı buldu ve 2 asistle takımına katkı yaptı.

İtalya'da Torino, Juventus ve Udinese formaları giyen yıldız oyuncu Serie A'da 211 kez forma giyme başarısı gösterdi.