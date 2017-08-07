Galatasaraydan bir bomba daha! Anlaşma sağlandı

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Yayıncı kuruluş beINSports'un haberine göre, Ganalı oyuncu ile anlaşma sağlandı ve Galatasaray transferi bitirmek için Juventus ile masaya oturduğu belirtildi.

Asamoah, geçtiğimiz sezon Serie A'da 18 kez forma şansı buldu ve 2 asistle takımına katkı yaptı.

İtalya'da Torino, Juventus ve Udinese formaları giyen yıldız oyuncu Serie A'da 211 kez forma giyme başarısı gösterdi.

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