Galatasaraydan art arda transferler

Taraftarlar Yunus Akgün'e hayran kaldı

18 yaşındaki kanat oyuncusu, Club Africain’le yapılan ve 1-0 kazanılan maçta akıllara kazındı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da onun için, “Griezmann’ı ne zaman almışız!” gibi yorumlar yaptı.