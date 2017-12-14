Galatasaraydan 2 bomba birden!

Galatasaray’da kulübeyi güçlendirmek için çalışmalar yapılıyor ancak asıl büyük hedef ilk 11’e yapılacak takviyeler.

Sarı-Kırmızılı yönetimi önümüzdeki günlerde çok hareketli bir transfer gündemi bekliyor. Kulübeye takviye yapmaya karar veren Cim Bom’da asıl plan ise değişmiş değil. İlk 11’i mutlaka bir sol bekle güçlendirip, sol ön tarafa da yeni bir transfer yapmak isteyen Galatasaray’da adres belli. Aslan ilk olarak Atletico Madrid’den Filipe Luis’i almaya çalışacak. 32 yaşındaki Brezilyalı sol bekle gizliden gizliye prensip anlaşmasına varan Sarı- Kırmızılılar’ın, Atletico ile bonservis pazarlığı devam ediyor.

Tudor tam not verince

İkinci hedef ise daha zorlu. 2 sezondur gündemde bulunan Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka konusunda Schalke ile temasa geçildi. 28 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi halinde şampiyonluk yarışına yüzde yüz etki edeceği iddiasını öne süren Igor Tudur’un talebi doğrultusunda, bu takviyeye önemli bir bütçe ayrıldı.

Önce kirala, sonra al

Tek sorun, Sevilla’ya 12.5 milyon Euro ödeyerek Konoplyanka’yı renklerine bağlayan Schalke’nin, tecrübeli oyuncuyu ucuza kaptırmaya niyetinin olmaması. Galatasaray Yönetimi bu nedenle, hocasıyla sorunlar yaşayan Ukraynalı oyuncuyu önce kiralayıp daha sonra bonservisini alma yöntemini deneyebilir.

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