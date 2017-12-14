Galatasaraydan 2 bomba birden!

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Tudor tam not verince

İkinci hedef ise daha zorlu. 2 sezondur gündemde bulunan Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka konusunda Schalke ile temasa geçildi. 28 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi halinde şampiyonluk yarışına yüzde yüz etki edeceği iddiasını öne süren Igor Tudur’un talebi doğrultusunda, bu takviyeye önemli bir bütçe ayrıldı.

Önce kirala, sonra al

Tek sorun, Sevilla’ya 12.5 milyon Euro ödeyerek Konoplyanka’yı renklerine bağlayan Schalke’nin, tecrübeli oyuncuyu ucuza kaptırmaya niyetinin olmaması. Galatasaray Yönetimi bu nedenle, hocasıyla sorunlar yaşayan Ukraynalı oyuncuyu önce kiralayıp daha sonra bonservisini alma yöntemini deneyebilir.

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