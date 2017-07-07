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Başkandan canlı yayında transfer müjdesi

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Geçtiğimiz sezon Euroleague'i kazanan ve müthiş bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'da yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Takımdan ayrılması gündemde olan Wesley Sneijder, Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer almadı.

Galatasarayda yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Takımdan ayrılması gündemde olan Wesley Sneijder'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.  Hollandalı yıldız, Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer almadı.

Slovakya kampının kadrosuna da alınmayan Sneijder'in geleceğinin birkaç gün içerisinde tamamen netlik kazanması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek, Sneijder'in sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili AA'ya açıklamalarda bulunmuştu. Özbek, "Sneijder, Galatasaray'a verdiği hizmetle taraftarın ve kulübün sevgilisi haline geldi. İki tarafa da faydalı olabilecek görüşme silsilesi içindeyiz. Sneijder'in de Galatasaray'ın da kendine göre planları var." demişti.

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Dursun Özbekten canlı yayında transfer müjdesi

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