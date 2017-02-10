Galatasarayda yeni sezon bombası!

Sarı-Kırmızılı yönetimin son toplantısında radikal kararlar alındığı ortaya çıktı.

Cim Bom’da değişim zamanı geldi... Galatasaray Yönetimi’nin salı günü gerçekleşen son toplantısında radikal kararlar alındığı ortaya çıktı. Buna göre başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının planı, sezon sonunda ne olursa olsun Jan Olde Riekerink’le yolları ayırmak. Çünkü hedefte, Florya’ya Alman ekolü getirmek var.

Bu doğrultuda yönetimin şartlarına uygun bir Alman teknik direktörle anlaşma yapılacağı öğrenildi. Alman ekolüyle beraber, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde disiplinin en üst seviyeye çıkarılması planlanıyor. Akla gelen ilk isimler ise şu sıralarda boşta olan 55 yaşındaki Thomas Schaaf ile 56 yaşındaki Armin Veh. Bu isimler daha önce de gündeme gelmişti.

Potansiyelli isimler bulunacak

Projenin ikinci ayağında transferler var. UEFA’nın Finansal Fair Play baskısı nedeniyle yıllık maaş bütçesi 65 milyon Euro’yu geçmemesi gereken Sarı-Kırmızılılar, kadroyu gençleştirecek. Dünyanın dört bir yanından potansiyeli olan futbolcular bulunup transfer edilecek. Yeni hocanın sistemine uymayan ya da maaşı yüksek olan futbolcularla da yollar birer birer ayrılacak.

Kulüp borçları da eriyince...

Ancak yöneticiler bu projeyi mümkün olduğu kadar sessiz sedasız yürütmenin hesapları içinde. Takımdaki gidişatı bozmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, süreci en az hasarla yönetip, kulüp borçlarının da yavaş yavaş eritilmesiyle hem geleceğin takımını kurmak hem de kupalara aday bir kadro yaratmak amacıyla hareket ediyor.

Koltuğu yine sallanıyor

Geçen sezon altyapı hocası olarak alınan, ancak Pro lisansı olduğu için Mustafa Denizli’den sonra A takımın başına getirilen Jan Olde Riekerink’in bir kez daha koltuğu fena halde sallanıyor. 53 yaşındaki çalıştırıcının, önündeki 2 maçta alması muhtemel kötü sonuçların ardından gönderilmesi gündemde. Ancak Riekerink’in, A takımda olmasa bile altyapıda görevine devam etme ihtimalinin bulunduğu da gelen haberler arasında.

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