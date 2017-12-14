Galatasarayda yedek kulübesi değişiyor

Galatasaray Yönetimi’nin yedek kulübesini güçlendirmek adına transfer etmeyi düşündüğü isimler arasında, Düsseldorf’tan Kaan Ayhan, Kayseri’den Deniz Türüç ve Aytemiz Alanya’dan Emre Akbaba var.

Ziraat Türkiye Kupası’nda önceki akşam oynanan maçta 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor’a mağlup olan Galatasaray’da, yedek oyuncuların performansı hayal kırıklığı yarattı.

Özellikle rakibin 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 öne geçmesi ve maçı galip tamamlaması, yöneticileri bir hayli rahatsız etmiş durumda.

Kaleci Eray, savunmada Koray ve Tarık, orta sahada Donk, kanatta Emrah, hatta ileri uçta Eren Derdiyok gibi isimlerin şampiyonluk yarışına katkı sağlamayacağını düşünen idarecilerin, transferde yol haritasını baştan belirleyeceği öğrenildi.

Tudor’la da görüşecekler

Bu doğrultuda devre arasında ilk 11 için yapılacak transferler kadar, kulübeye yapılacak takviyeler de kulüp açısından kritik önem taşıyor.

Teknik direktör Tudor’la konu hakkında bir görüşme gerçekleşeceği ve takıma daha fazla fayda sağlayacak, potansiyeli olan isimlerin, kulübeyi güçlendirmek adına transfer edileceği belirtiliyor.

Kulübeyi onlar güçlendirecek

Şampiyonluk yolunda alternatif oyuncuların önemine dikkat çeken ve bu doğrultuda ara transfer listesini güncelleyen Galatasaray Yönetimi’nde öne çıkan 3 futbolcuyu FANATİK açıklıyor...

Savunmaya Fortuna Düsseldorf’dan 22 yaşındaki stoper Kaan Ayhan’ı almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, orta sahayı da Kayserispor’dan Deniz Türüç ve Aytemiz Alanyaspor’dan Emre Akbaba ile takviye etmeye hazırlanıyor.

Temaslar yeniden başlıyor Sarı-Kırmızılılar bir süre önce bu isimlerin menacerleri ve kulüpleriyle temas kurmuştu.

Ancak ilk 11’deki önemli eksikler nedeniyle bu temaslara ara verilmişti. Galatasaray Yönetimi bu kez daha kararlı.

Cim Bom 3 oyuncuyu da, kulübenin güçlenmesi adına devre arasında renklerine bağlamayı düşünüyor.