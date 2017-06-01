Galatasarayda veda zamanı!

Galatasaray 2 sezondur takımı sırtlayan Podolski’ye, Cumartesi günü Seyrantepe’de veda ediyor. Bruma için pazarlıkların sürdüğü Leipzig, teklifi 15 milyon Euro’ya çıkarmasa dahi Portekizli de son mücadelesini oynayacak.

Galatasaray’dan, Alman panzerine görkemli veda... Cimbom, Cumartesi günü Lukas Podolski’ye güzel bir şekilde veda edecek.

2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Vissel Kobe Kulübü’ne transfer olan Podolski, Atiker Konyaspor karşılaşmasında son kez sarı kırmızılı formayı giyecek. Alman oyuncu için Türk Telekom Stadyumu’nda bir tören düzenlenecek ve Podolski’ye teşekkür plaketi takdim edilecek. Sarı kırmızılı taraftarlar da 2 yıldır takımı sırtlayan tecrübeli isme ‘güle güle’ diyecek.

ÖZEL BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

İstanbul ve Galatasaray taraftarlarını çok seven Alman futbolcunun, kulübe yaptığı ‘özel basın toplantısı’ talebi de kabul gördü.

Podolski, yarın G.Saray ile çıkacağı son idman öncesinde Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı yapacak. Toplantıda, kulübün hazırladığı video yayınlanacak.

Podolski tişörtü tasarlanacağı ve takımın özel bir yemekle Alman yıldıza veda edeceği de öğrenildi.

400 BİN EURO AZ PARAYA ‘EVET

Sadece Podolski değil, Bruma da Konya maçıyla ‘final’ yapacak. Milli Takım ve Devler Ligi faktörü nedeniyle Leipzig’i isteyen Bruma’nın evet’ dediği rakam da kararlılığını gösterdi.

G.Saray’la 2.2 milyon Euro’ya anlaşan, ancak Leipzig’in 1.8 milyon Euro’luk teklifini kabul eden Bruma için Cimbom, Almanlar’dan 15 milyon Euro talep ediyor.

Hürriyet