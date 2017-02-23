Galatasarayda sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!
Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Tıpkı Enes Ünal gibi futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Hasan Basri Ünal, 2015 yılında Yeşil-Beyazlı ekipten ayrılarak eğitimini İngiltere'de sürdürmüştü. Daha sonra Enes Ünal'la birlikte Hollanda'ya giden Hasan Basri Ünal artık Galatasaray adına forma giyecek.
Galatasaray, 2002 doğumlu genç futbolcuyu altyapısına kazandırarak, bugün itibariyla 15 yaşındaki genç futbolcunun lisansını çıkardı. Hasan Basri Ünal, forvet ve kanatlarda forma giyerken, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
İlk yorumu siz yapın!