Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Diego Ribas coştu!

Diego Ribas coştu!

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Van Persie'de son dakika! Transfer...

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Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.
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Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.

Galatasarayda sürpriz transfer!

Tıpkı Enes Ünal gibi futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Hasan Basri Ünal, 2015 yılında Yeşil-Beyazlı ekipten ayrılarak eğitimini İngiltere'de sürdürmüştü. Daha sonra Enes Ünal'la birlikte Hollanda'ya giden Hasan Basri Ünal artık Galatasaray adına forma giyecek.

Galatasaray, 2002 doğumlu genç futbolcuyu altyapısına kazandırarak, bugün itibariyla 15 yaşındaki genç futbolcunun lisansını çıkardı. Hasan Basri Ünal, forvet ve kanatlarda forma giyerken, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

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