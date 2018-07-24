Galatasarayda sürpriz ayrılık

Abdurrahim Albayrak'ın, 'Sürpriz ayrılık yaşanabilir' açıklamasının perde arkasındaki ismin Muslera olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın İsviçre kampındaki "Sürpriz ayrılık olabilir" açıklamasının perde arkasını aralanıyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Feghouli ile ilgili transfer iddiaları dolaşsa da Roma'nın Muslera için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Brezilyalı Alisson'u 75 milyon Euro'ya Liverpool'a satan, ikinci file bekçisi Skorupski'yi de 9 milyon Euro'ya Bologna'ya gönderen İtalyan ekibinin ilk hedefi kalesini sağlama almak.

TAFFAREL'DEN BİLGİ ALDILAR

Roma, Kopenhag'dan Robin Olsen'i 12 milyon Euro'ya alarak ilk hamlesini yaptı. İtalyan devinin yetkilileri, Alisson'u Brezilya Milli Takımı'nda çalıştıran Taffarel'den de Galatasaray'daki öğrencisi Muslera hakkında bilgi aldı.

Lazio forması ile 4 senelik Serie A deneyimi bulunan Uruguaylı kaleci, İtalyan pasaportuna da sahip. Sezon içinde iki günlük izinlerde soluğu Roma'da alan Muslera, İtalya ile bağlarını koparmadı. UEFA kararı yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan G.Saray, Trezeguet ve Emre Akbaba'nın transferlerinden sonuç alamadı. Yönetimin 20 milyon Euro üzeri teklif gelirse Muslera'yı satmayı düşünebileceği öğrenildi.