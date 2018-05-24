Galatasarayda süper solak operasyonu

Kadronun kalitesini artırmak ve genişlik kazandırmak isteyen Fatih Terim gözünü üç solak yıldıza dikti Tecrübeli hoca, bonservisi elinde olan Joel Campbell’la beraber Emre Mor ve Nuri Şahin’i de istiyor.

Şampiyon Galatasaray transfer için seçimi bekliyor... Teknik direktör Fatih Terim, cumartesi günü seçimden zaferle ayrılacak olan başkanla salı günü bir araya gelecek. İmparator bu zirvede takımdan gideceklerin ve alınmasını istediği isimlerin listesini verecek. Ardından transfer operasyonuna başlanacak.

HEDEFLER YİNE ÇOK BÜYÜK

Terim'in Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedefleri düşünerek kadronun hem kalitesini artırmak ve genişlik kazandırmak istediği öğrenildi... Tecrübeli hocanın ilk planda 3 yıldızı gözüne kestirdiği belirlendi.

SEZONU R.BETİS'TE GEÇİRDİ

Kadroda solak futbolcu azlığından sürekli şikayet eden Terim'in ilk hedefinin Joel Campbell olduğu öğrenildi. Sezonu Betis'te geçiren Kosta Rikalı kanatforvetin sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek.

NURİ ŞAHİN SATIŞ LİSTESİNDE

Fatih Terim ayrıca Milli Takım'dan öğrencileri olan Nuri Şahin ve Emre Mor'u da takımda görmek istiyor... Emre'nin kiralanması düşünülürken, Nuri de Dortmund'ta satış listesine konuldu.

Takvim