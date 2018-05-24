Fabri'de son dakika

Fabri'de son dakika

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Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

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Babel'in yerine o geliyor

Babel'in yerine o geliyor

Beşiktaş Babel'in alternatifini Fransa'da buldu! Gonçalo Guedes.
Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

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Tolgay için reddedilemeyecek teklif

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Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

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Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

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Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

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Galatasaray'da süper solak operasyonu

Kadronun kalitesini artırmak ve genişlik kazandırmak isteyen Fatih Terim gözünü üç solak yıldıza dikti Tecrübeli hoca, bonservisi elinde olan Joel Campbell’la beraber Emre Mor ve Nuri Şahin’i de istiyor.

Galatasarayda süper solak operasyonu

Şampiyon Galatasaray transfer için seçimi bekliyor... Teknik direktör Fatih Terim, cumartesi günü seçimden zaferle ayrılacak olan başkanla salı günü bir araya gelecek. İmparator bu zirvede takımdan gideceklerin ve alınmasını istediği isimlerin listesini verecek. Ardından transfer operasyonuna başlanacak.

HEDEFLER YİNE ÇOK BÜYÜK

Terim'in Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedefleri düşünerek kadronun hem kalitesini artırmak ve genişlik kazandırmak istediği öğrenildi... Tecrübeli hocanın ilk planda 3 yıldızı gözüne kestirdiği belirlendi.

SEZONU R.BETİS'TE GEÇİRDİ

Kadroda solak futbolcu azlığından sürekli şikayet eden Terim'in ilk hedefinin Joel Campbell olduğu öğrenildi. Sezonu Betis'te geçiren Kosta Rikalı kanatforvetin sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek.

NURİ ŞAHİN SATIŞ LİSTESİNDE

Fatih Terim ayrıca Milli Takım'dan öğrencileri olan Nuri Şahin ve Emre Mor'u da takımda görmek istiyor... Emre'nin kiralanması düşünülürken, Nuri de Dortmund'ta satış listesine konuldu.

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık

Fatih Terim transferde önceliği yerli oyunculara verecek

Fatih Terim transferde önceliği yerli oyunculara verecek

Olay teklif:

Olay teklif: "Fenerbahçeyi bırak, bize gel"


 

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Galatasarayda süper solak operasyonu

Galatasaray'da süper solak operasyonu

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Galatasarayda ilk resmi ayrılık

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık

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Fatih Terim transferde önceliği yerli oyunculara verecek

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Olay teklif: "Fenerbahçeyi bırak, bize gel"

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Galatasarayda 6 yolcu

Galatasaray'da 6 yolcu

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