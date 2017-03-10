Galatasarayda Sneijder seferberliği

Normal şartlar altında Trabzon deplasmanında takıma dönmesi beklenen Hollandalı yıldızda iyileşme belirtileri görülünce Florya’da seferberlik ilan edildi.

Igor Tudor’un yoğun antrenman temposunu kaldıramayıp sakatlanan 32 yaşındaki futbolcunun, normal şartlar altında Trabzonspor deplasmanında formasına kavuşması bekleniyordu. Ancak tedaviler esnasında Sneijder’in durumunda iyileşme belirtileri görülünce işler değişti.



Hollandalı yıldız bugün bir kez daha detaylı şekilde kontrol edilecek. Eğer sağlığını tehlikeye atacak bir sorun görülmezse, oynaması için en ufak bir şans bile ortaya çıkarsa, Wesley’nin Gençlerbirliği maçında 18 kişilik kadroya dahil edileceği öğrenildi. Öte yandan Sneijder’in de doktorlara bu maçta oynamak istediğini söylediği ifade edildi.



De Jong’da gelişme yok



Sneijder’in hemen ardından sakatlanan Nigel de Jong’un durumunda ise bir iyileşme tespit edilmedi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Trabzonspor deplasmanında takıma katılacak. Sneijder eğer 11’e dönmezse yine Josue’nin oynayacağı, De Jong’un yerine de Tolga’nın şans bulacağı bildirildi.

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