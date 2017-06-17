Galatasarayda Sneijder depremi!

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Galatasaray Teknik Direktörü Tudor’un kafasındaki kadroda yeri olmadığını ve kendi yerine Belhanda’nın getirileceğini gören Wesley Sneijder’in kariyerini Amerika’da sürdürmek adına harekete geçtiği ortaya çıktı.

Hollandalı yıldız, menajerinden Amerika MLS Kulüpleri ile temasa geçmesini istedi. Guido Albers de, MLS ekipleri ile ön görüşmelere başladı.

Albers’in birkaç kulüp ile görüştüğü, bunlardan birinin New York City FC olduğu öğrenildi. Eski yıldız futbolcu Patrick Viera’nın teknik direktörlüğünü yaptığı New York City FC’de Pirlo ile David Villa da forma giyiyor.

AİLECE UYGUN GÖRÜYORLAR

Sarı kırmızılı takımda çok iyi bir sözleşmesi olan Sneijder’in kulüp arayışına gitmesinin 3 temel nedeni var...

1- Galatasaray’daki yapılanmayı ve Tudor’un gelecek planlarında önemli bir pozisyonda olmadığını gördü.

2- Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Sneijder, Amerika MLS Kulüplerinden uzun süreli bir kontrat alıp 3 sezonluk bir anlaşma ile kariyerini orada noktalamayı uygun görüyor.

3- Türkiye’den ayrılması halinde özellikle eşi Yolanthe Cabau, oğulları Xaxa’nın geleceği için Amerika tercihini destekliyor.

26 HAZİRAN’DA GELECEKLER

Peki bu gelişmeler doğrultusunda Galatasaray’da neler yaşanıyor? Şöyle özetlemek mümkün:

ABD arayışını öğrenen yönetim tam 4.5 milyon Euro garanti ücretten 1 yıl daha kontratı olan Sneijder’in durumunu görüşmek için menajer Albers’e görüşme çağrısı yaptı.

26 Haziran’da takıma katılması istenen Sneijder’ın yanında menajeri de İstanbul’a gelecek. Albers’in ABD’den getireceği haberler belirleyici olacak. Çünkü Sneijder’in sözleşmesini tek taraflı feshetmek yönetimin gündeminde yok. Ancak bu görüşmede Tudor’un da düşünmediği yıldız futbolcu ile yolların ayrılma ihtimali ciddi şekilde masaya yatırılacak.

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Hürriyet

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