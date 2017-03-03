"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

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Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.

Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen antrenmanı adalesinde ağrı hissettiği için yarı bırakan Wesley Sneijder'in MR'ı çekildi. Hollandalı yıldızın arka adalesinde zorlanma tespit edilirken, Sneijder'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasarayda Sneijder depremi!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı-Kırmızılılar'da Wesley Sneijder'den gelen haber moralleri bozdu.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen Aslan'a bir şok da Hollandalı yıldızdan geldi.

Dün akşamki antrenmanda adalesinde ağrı hisseden ve çalışmayı yarıda bırakan 32 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi.

Adalesinde zorlanma tespit edilen Sneijder'in iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Böylelikle kart cezası bulunan Podolski'nin yanı sıra, Sneijder de Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Çok merak edilen iki konuya açıklık getirdi

Çok merak edilen iki konuya açıklık getirdi

Taraftarlara ayağa kaldıracak Selçuk İnan gelişmesi!

Taraftarlara ayağa kaldıracak Selçuk İnan gelişmesi!

Olay açıklama:

Olay açıklama: "Sneijder'i gönderin"


 

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Galatasarayda Sneijder depremi!

Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen antrenmanı adalesinde ağrı hissettiği için yarı bırakan Wesley Sneijder'in MR'ı çekildi. Hollandalı yıldızın arka adalesinde zorlanma tespit edilirken, Sneijder'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Çok merak edilen iki konuya açıklık getirdi

Çok merak edilen iki konuya açıklık getirdi

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Taraftarlara ayağa kaldıracak Selçuk İnan gelişmesi!

Taraftarlara ayağa kaldıracak Selçuk İnan gelişmesi!

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Olay açıklama: Sneijderi gönderin

Olay açıklama: "Sneijder'i gönderin"

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunanan Kocaelibirlikspor teknik direktörü Fatih Akyel, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder hakkında ise çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Grosskreutz hastanelik oldu!

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