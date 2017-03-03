Galatasarayda Sneijder depremi!

Galatasaray'da Sneijder depremi!
Galatasaray'da dün gerçekleştirilen antrenmanı adalesinde ağrı hissettiği için yarı bırakan Wesley Sneijder'in MR'ı çekildi. Hollandalı yıldızın arka adalesinde zorlanma tespit edilirken, Sneijder'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı-Kırmızılılar'da Wesley Sneijder'den gelen haber moralleri bozdu.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen Aslan'a bir şok da Hollandalı yıldızdan geldi.
Dün akşamki antrenmanda adalesinde ağrı hisseden ve çalışmayı yarıda bırakan 32 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi.
Adalesinde zorlanma tespit edilen Sneijder'in iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Böylelikle kart cezası bulunan Podolski'nin yanı sıra, Sneijder de Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
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