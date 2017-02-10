Galatasarayda Selçuk İnan belirsizliği sürüyor!

Galatasaray'da pazar günü oynanacak Kayserispor maçı öncesi Selçuk İnan belirsizliği sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, pazar günü sahasında Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Kayserispor'u konuk edecek.

Sarı-Kırmızılılar için kritik öneme sahip mücadele öncesi sakatlıklar can sıkarken, özellikle orta sahada kimin oynayacağına dair belirsizlik sürüyor.

Bugün gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Sneijder ve Carole katılmazken, kaptan Selçuk İnan'ın takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Selçuk oynamak istiyor ama..

Deneyimli futbolcu Teknik direktör Jan Olde Riekerink'e pazar günü sahada olma isteğini belirtirken, Hollandalı hoca sağlık ekibinin de önerisiyle gelecek maçları düşünerek Selçuk İnan'ı riske etmek istemediği öğrenildi. Yine de son karar maç günü verilecek.

Dün Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçında uzun sakatlık döneminden çıkan Tolga Ciğerci'yi görme şansı bulan Riekerink, Selçuk'un oynamaması halinde 20 Kasım'da son resmi maçını oynayan Tolga'ya ilk 11'de şans verecek.

Öte yandan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de, sakat futbolcuların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yener İnce'nin açıklamaları şöyle:

Carole, Selçuk ve Sneijder için çok erken; 5'inci gündeyiz... Tedavileri beklenenden iyi gidiyor. Selçuk oynamak istiyor ama biz diğer günleri düşünmeliyiz. Oynatmak istemiyoruz. Sneijder, Kayseri maçında oynamayacak. Carole dün koşu yaptı dönüşlerde ağrı yaşadı. Wesley için en iyi Rize maçı. Eray ve Koray takımla çalıştı. Eren'de kas ağrıları var, ekstra çalışıyor Hafta sonu oyuncu ve teknik ekiple karar verilecek. Selçuk'a bıraksak oynar ama riske edemeyiz. Carole için de durum bu. Muslera'nın teknik ekip, sağlık ekip ve oyuncunun kararıydı. Kayseri maçında da iğnelerle oynayacak, fedakarlık yapacak.

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