Galatasarayda ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz

Galatasaraylı oyuncuya ara transfer dönemi öncesi baş döndüren teklif geldi.

Hareketli bir ara transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk isim olarak gösterilen Maicon'u sezon başında da kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal, kesenin ağzını açtı.

Suudi Arabistan kulübü, çok istediği Brezilyalı stopere, "Galatasaray'da ne kazanıyorsan iki katını vermeye hazırız'' mesajını yolladı.

4.4 milyon euro

Teknik direktör Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon da gelen bu cazip 4.4 milyon euroluk teklifi ocak ayında değerlendirmeye karar verdi.

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