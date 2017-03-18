Galatasarayda Nazifoğlu depremi!

Galatasaray'da futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu sadece susturulmadı, Trabzonspor deplasmanına da götürülmedi.

Galatasaray Sportif AŞ’de futboldan sorumlu yönetici olarak görev yapan Levent Nazifoğlu, Trabzon deplasmanında yer almadı. Başkan Dursun Özbek tarafından demeç vermesi istenmeyen Nazifoğlu, cezalı olduğu dönemde bile takımdan ayrılmamıştı.

Galatasaray’da, Trabzon deplasmanı öncesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Sportif AŞ’de futboldan sorumlu yönetici olarak gösterilen Levent Nazifoğlu, İstanbul’da bırakıldı. Buna karşılık takımla birlikte giden tek yönetici, Alper Narman oldu.

Bu durum, “Nazifoğlu neden gitmedi?” sorusunu gündeme getirdi. Çünkü futbolda bir numaralı isim olarak görünen Nazifoğlu, daha önce ceza aldığı dönemde bile sarı-kırmızılıları yalnız bırakmıyor, takımla birlikte gidiyordu.

Antalya maçı öncesi, takımın karşılanması sırasında, bazı taraftarların protesto nedeniyle ultrAslan taraftar grubu ile atışan ve daha sonra yönetici Alper Narman’la da arası açılan Nazifoğlu son dönemde de demeç vermiyordu. Başkan Dursun Özbek, bu görevi de sportif direktör Cenk Ergün’e vermişti. Nazifoğlu’nun Trabzon kafilesinde bulunmamasının arkasında, son dönemde yıpranmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Başkanlar kaldı

Galatasaray’da Antalya maçından sonraki açıklamaları yüzünden Sportif AŞ’de futbolla ilgile görevlerinden ayrılan başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin de yine Trabzon kafilesinde yer almadı. Sezgin gibi deplasmanlara sürekli olarak giden 2. Başkan Cengiz Özyalçın da bu kez maça gitmemeyi tercih etti.