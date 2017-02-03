Galatasarayda Muslera şoku!

Antalya’daki devre arası kampında sakatlanan ve maçlara özel eldivenle çıkan Fernando Muslera, ağrılarının artmasından dolayı Medipol Başakşehir ile oynanacak kupa maçında oynatılmama kararı alındı.

Antalya’daki devre arası kampında serçe parmağı kırılan ve maçlara özel eldiven ile çıkan Galatasaray'ın 1 numarası Muslera, antrenmanda aynı bölgeye hafif bir darbe aldı. Darbeden sonra ağrıları artan Fernando Muslera, hafta sonunda oynanacak kritik Medipol Başakşehir maçında riske edilmeyecek.

Kale Cenk Gönen'de

Galatasaray Teknik Heyeti ve Sağlık Kurulu, Uruguaylı kaleciyi Başakşehir ile oynanacak kupa maçında riske etmeme, dinlendirme kararı aldı. Bu son dakika gelişmesi üzerine Medipol Başakşehir maçında Galatasaray kalesini Cenk Gönen koruyacak.

Hürriyet