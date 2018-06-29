Galatasarayda Muğdat Çelikten sonra bir transfer daha

Galatasaray'da Muğdat Çelik'ten sonra bir transfer daha
Galatasaray, Muğdat Çelik'in ardından Yuto Nagatomo transferinde de mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Yuto Nagatomo transferinde mutlu sona ulaştı. Cim Bom, Japon sol beki 3 milyon euro'ya kadrosuna kattı.
Corriere dello Sport'un paylaştığı habere göre Sarı Kırmızılılar, resmi açıklamayı gün içinde yapacak.
ŞAMPİYONLUĞA KATKI SAĞLADI!
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Yuto Nagatomo, Galatasaray'da 15 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıktı.
Şampiyonluğun gelmesinde de büyük payı olan 31 yaşındaki Japon sol bek, 3 asist kaydetmişti.
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