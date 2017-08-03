Galatasarayda korkutan sakatlık

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı kulübün bugünkü idmanında, Serdar Aziz bir sakatlık geçirdi. Aziz'in iki gün dinlendirileceği öğrenildi.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya’nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı’nda gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapıldı.

İlk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, tempolu koşuyla başlarken, ısınma hareketleriyle devam etti. Dar alanda pas ve top kontrolü çalışması ile devam eden antrenmanda, Igor Tudor oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Öte yandan antrenmanda, Koray Günter ve Mariano takımdan ayrı koşu yaparken, kaleciler Muslera ve İsmail Çipe de takımdan ayrı çalıştı.

Serdar Aziz sakatlandı

Serdar Aziz ayağını burktu Öte yandan sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Serdar Aziz’in, antrenmanın basına kapalı bölümünde sahadaki bir çukura basarak ayağını burktuğu öğrenildi. Serdar’ın iki gün dinlendirileceği bildirildi.

İdmanın basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı kaydedildi. Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.