Galatasarayda ilk resmi ayrılık

Galatasaray'da ilk resmi ayrılık
Galatasaray’da Koray Günter, İtalya’nın Genoa takımıyla her konuda anlaştı. Transfer bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşecek.
Galatasaray’da Koray Günter resmen ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki stoper, İtalya’nın Genoa takımıyla her konuda anlaşma sağladı.
İtalya basınına düşen haberlerde, Koray Günter ile Genoa arasında anlaşma sağlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi biten Koray ile bonservis bedeli ödenmeden anlaşma yapıldığı kaydedildi.
Ocak 2014’te 2.5 milyon euroya Borussia Dortmund’dan Galatasaray’a gelen Koray Günter, sağ bek, stoper ve defansif orta saha olarak forma giyiyor.
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