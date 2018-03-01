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"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

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RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.

Galatasaray'da ilk ayrılık

Türkiye Kupası’nda Akhisar önünde Galatasaray’ın en kötüsü olarak göze çarpan Latovlevici şansını neredeyse sıfırladı.

Galatasarayda ilk ayrılık

Nagatomo’nun gelişiyle yedeğe düşen Rumen oyuncuya, Nagatomo’nun sakat ya da cezalı olmaması halinde Terim tarafından kolay kolay forma verilmeyeceği öğrenildi.

Sezon başında Kardemir Karabük’ten transfer edilen ve yıllık 750 bin Euro kazanan Latovlevici’nin, sözleşme gereği 18 maç oynaması halinde kontratı otomatikman uzayacak.

Hem Terim hem de yeni yönetim, önünde 4 maç kalan Latovlevici’yle devam etmek istemiyor.

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"Geri dönebilirim"


 

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