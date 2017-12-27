Galatasarayda iki ismin bileti kesildi

Galatasaray’da devre arasında yolların ayrılacağı isimler yavaş yavaş belli oluyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ne kapanan ve bir yandan çalışmalar yaparken diğer taraftan yönetimle sürekli irtibat halinde olan teknik direktör Fatih Terim, gözden çıkardığı oyuncuların isimlerini birer birer idarecilere iletiyor. Son olarak Hollandayı Ryan Donk ve Rumen sol bek Latovlevici’nin satış listesine konulduğu, hem yabancı kontenjanında hem de maaş bütçesinde yer açılmasının planlandığı kaydedildi.