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Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasarayda görmek istediği yıldızı açıkladı

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, beIN SPORTS'ta yayınlanan VIP programına konuk olurken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Faruk Süren, Galatasaray'ın genel durumunu değerlendirirken, şampiyonluk konusunda da kısa bir değerlendirme yaptı.

Öncelikle Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in getirilmesiyle ilgili konuşan Süren, ''Çok isabetli bir karar, ama bunu sezon başında da yapabilirdi. Tudor bana göre Galatasaray'ı çalıştıracak bir seviyede değil. Yaklaşım olarak da yeterli değildi . Siyasi seçim kozu olarak getirdi. Fatih Terim'in Galatasaraylılığını sorgulayamayız. Abdurrahim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Buranın durum tespiti konusunda yardımı olacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

''EN YAKIN ADAYLAR GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR''

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Faruk Süren, ''Galatasaray'ın bir kadro problemi var. Teknik direktörümüzü tartışmıyorum bile. Başakşehir akıllı futbol oynuyor. Beşiktaş malum. Fenerbahçe bence güzel takım, kötü yönetiliyor. Bir huzursuzluk var. Bir akıcılığı yok. Aykut Hoca televizyona çıktığı zaman her şeyi söyleyemiyor. Sıkıntı var. Şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray ve Başakşehir'' dedi.

''ARDA TURAN'I GALATASARAY'DA GÖRMEK İSTERDİM''

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferini de değerlendiren Süren, Arda'yı Galatasaray'da görmek istediğini de ''Başarıya susamanış bir takım yapabilirsek kazanabiliriz. Arda Turan'ı takımda görmek isterdim. Başakşehir'e gitmesi doğru bir şey. Futbola devam etmesi beni sevindirdi. Kaybetmemek lazım daha genç. O futbol yeteneklerini, kabiliyetlerini tekrardan gün yüze çıkartacak'' sözleriyle dile getirdi.

Tecrübeli isim, Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz'e de mesaj yollarken ''Buradan ben Mustafa Cengiz'i kutlarım. Önemli bir vazife üstlendi. Mayısta seçim sözü işin tılsımıydı. 3000 küsür insan geldi. Mustafa Cengiz ve ekibini seçti. Galatasaray toplumu emrivakiye gelmez. Mustafa Cengiz ilk başta durum tespiti. Konsantre olması lazım . Kamuoyuna gerekli açıklamaları yapması lazım .Bunu yaparken de mayısa kadar yapması gerekenleri yapacak. Mali problemleri yoluna koyması lazım'' dedi.

Faruk Süren, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı da tebrik ederken ''Ben takdir ediyorum Fikret Orman'ı. Güzel şeyler yaptı. Stadyumu orada yapabilmiş olması çok güzel. Türk toplumuna kazandırdı. Bütün statların kullanma hakkı var. Süreli mülkiyet hakkı var. Kamu ve destek te yardımcı oldu. Avrupa'da ilerliyorlar'' dedi.

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