Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Galatasaray'da Gomis'ten sonra bir kriz daha

Yeşil Burun Adalı futbolcu 1 milyon 350 bin euro garanti parayı az bulup 2.5 milyon euro istedi. Yöneticiler ise “Transferler bitsin görüşelim” dedi.

Galatasarayda Gomisten sonra bir kriz daha

CİM-BOM’DA ücretine zam isteyen Bafetimbi Gomis krizi tam atlatıldı derken, şimdi de Garry Rodrigues’in aynı taleple yönetimin kapısını çaldığı öğrenildi. Yılda 1 milyon 350 bin euroya oynayan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olduktan sonra fiyatını az bulmaya başladı.

MENAJERİ KONUŞTU

Menajeri aracılığıyla yönetime başvuran Rodrigues 2.5 milyon euro ücret istediğini bildirdi. Yönetimin Yeşil Burun Adalı yıldızın zam isteğine Gomis’te olduğu gibi olumsuz yanıt vermediği ve “Şu anda transfer dönemindeyiz. Öncelikle bu konuları halledelim. Transfer bitince bak

Taraftarlar Yunus Akgün'e hayran kaldı

Taraftarlar Yunus Akgün'e hayran kaldı

Fatih Terim'in Fenerbahçe'den istediği isim ortaya çıktı

Fatih Terim'in Fenerbahçe'den istediği isim ortaya çıktı

Mariano'dan kötü haber geldi

Mariano'dan kötü haber geldi


 

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Galatasarayda Gomisten sonra bir kriz daha

Galatasaray'da Gomis'ten sonra bir kriz daha

Yeşil Burun Adalı futbolcu 1 milyon 350 bin euro garanti parayı az bulup 2.5 milyon euro istedi. Yöneticiler ise “Transferler bitsin görüşelim” dedi.
Taraftarlar Yunus Akgüne hayran kaldı

Taraftarlar Yunus Akgün'e hayran kaldı

18 yaşındaki kanat oyuncusu, Club Africain’le yapılan ve 1-0 kazanılan maçta akıllara kazındı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da onun için, “Griezmann’ı ne zaman almışız!” gibi yorumlar yaptı.
Fatih Terimin Fenerbahçeden istediği isim ortaya çıktı

Fatih Terim'in Fenerbahçe'den istediği isim ortaya çıktı

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Mariano'dan kötü haber geldi

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Gomisin yerine geliyor! İşte Cimbomun yeni golcüsü

Gomis'in yerine geliyor! İşte Cimbom'un yeni golcüsü

Gomis’i satmayı düşünen Galatasaray, 22 yaşındaki golcüyü kiralamak için Milan’la masaya oturdu. İtalyan spor yazarı Mosciatti, tarafların anlaşmak üzere olduğunu söyledi.
Gomisin menajerinden çok konuşulacak açıklamalar

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Fatih Terim Ozan Tufanı resmen istedi

Fatih Terim Ozan Tufan'ı resmen istedi

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in önceki günkü, ""Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş , Trabzonspor kendi içerisinde sirkülasyon yapabilse zaten dışardan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor." isyanının nedeni belli oldu.
Galatasaraya Bundesligadan stoper

Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

Sarı-Kırmızılı ekip, geçen sezonu Juventus’ta kiralık geçiren 30 yaşındaki Alman oyuncu için devreye girdi. Schalke 2.5 milyon euro kiralama bedeli istedi, Galatasaray ise indirim talep etti.
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Abdurrahim Albayrak transferi açıkladı

Abdurrahim Albayrak transferi açıkladı

Galatasaray'ın peşinde olduğu Emre Akbaba için Abdurrahim Albayrak'tan bir açıklama geldi.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

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