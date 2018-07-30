Galatasarayda Gomisten sonra bir kriz daha

Yeşil Burun Adalı futbolcu 1 milyon 350 bin euro garanti parayı az bulup 2.5 milyon euro istedi. Yöneticiler ise “Transferler bitsin görüşelim” dedi.

CİM-BOM’DA ücretine zam isteyen Bafetimbi Gomis krizi tam atlatıldı derken, şimdi de Garry Rodrigues’in aynı taleple yönetimin kapısını çaldığı öğrenildi. Yılda 1 milyon 350 bin euroya oynayan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olduktan sonra fiyatını az bulmaya başladı.

MENAJERİ KONUŞTU

Menajeri aracılığıyla yönetime başvuran Rodrigues 2.5 milyon euro ücret istediğini bildirdi. Yönetimin Yeşil Burun Adalı yıldızın zam isteğine Gomis’te olduğu gibi olumsuz yanıt vermediği ve “Şu anda transfer dönemindeyiz. Öncelikle bu konuları halledelim. Transfer bitince bak

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