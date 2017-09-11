Galatasarayda flaş istifa!

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi gelmesiyle birlikte Medya ve İletişim Direktörü olan İskender Baydar görevinden istifa etti.

Galatasaray Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar görevinden ayrıldı. İstifa ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Baydar, "Başkanla görüşüp kişisel olarak aldığım bir karar. Bir süredir düşündüğüm bir şeydi. Özbek bana 'Emin misin?' dedi. Ben de kararımın kesin olduğunu ilettim." şeklinde konuştu.

Kocaman tweeti tartışma yaratmıştı

Sarı-Kırmızılı ekipte görev alan Baydar, "Bence Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir, bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı." şeklinde bir tweet attı.

Baydar'ın Aykut Kocaman 'la ilgili tweeti camia içinde de tartışma yaratmıştı.

Kongre üyeleri şikayetlerini başkan Dursun Özbek'e iletmiş, Baydar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok öfkeliyim.. Bir Galatasaray Spor Kulübü üyesi bu tweetten rahatsız olup beni yönetime şikayet ediyorsa burada durmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullanmıştı.