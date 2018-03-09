Galatasarayda dev kriz son anda önlendi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Nyon'a gitmeden önce çok önemli bir mali sorunla daha karşılaştı.

Brezilyalı futbolcu Maicon'un eski kulübü Sao Paulo, bonservis bedelinin iki taksitinin ödenmemesi nedeniyle sarı kırmızılı kulübe ihtarname çekti ve, "Paramızı en kısa sürede ödemezseniz FIFA'ya şikayet ederiz" uyarısını yaptı.

Yönetim, geciken ilk taksite mahsuben 1 milyon Euro ödedi ve ikinci taksiti nisan ayında verme koşuluyla anlaşma sağladı. Böylelikle 'FIFA'ya şikayet' tehlikesi ortadan kaldırıldı.

UEFA yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Mustafa Cengiz ile yaptıkları görüşmede, "FFP ile yaptığınız görüşmeye borçsuz gelin. Özellikle bonservis ödemelerini aksatmayın" diye tavsiyede bulunmuştu. FFP'nin G.Saray ile ilgili kararını mayısta açıklaması bekleniyor.