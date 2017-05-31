Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

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Galatasaray'da deprem! Bir ayrılık daha...

Alanyaspor deplasmanında iki gol atıp, Cim-Bom’un galibiyetine önemli katkı sağlayan Sinan Gümüş, iki yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmayı kafasına koydu.

Galatasarayda deprem! Bir ayrılık daha...

Galatasaray’da Sinan Gümüş depremi... Alanyaspor deplasmanında attığı iki golle takımına üç puan kazandıran isim olan genç futbolcu, takımdan ayrılıyor.

Sadece 6’sı 11 olmak üzere bu sezon 17 maçta şans bulabilen Sinan, bu kararını yakın çevresiyle paylaştı. İki yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen gitmek isteyen golcü, “Severek ayrılalım” diyerek, sarı-kırmızılı kulüpten güzel duygularla gitmek istediğini dile getirdi. Sinan’ın yakın çevresine, “Galatasaray benim yuvam. 3 senedir buradayım. Ancak yeni deneyimler yaşamak istiyorum. Bu yüzden gideceğim” dediği öğrenildi.

Portekiz’den Benfica’nın talip olduğu Sinan’a İtalya’dan da 1-2 kulübün talip olduğu belirtildi. Sinan, Galatasaray’ın yeni sözleşme önerisini de kesinlikle kabul etmeme kararı aldı.

500 bin euroluk ücretine bir türlü zam yapılmayan sarı-kırmızılı futbolcu, ayrılık kararının ise kesinlikle maddi nedenlerle olmadığını bildirdi. Genç futbolcunun bu şekilde ipleri koparmasının arkasında Tudor’un geldikten sonra kendisiyle ilgili olumsuz tavır sergilemesinin ve haftalarca yüzüne dahi bakmamasının etkili olduğu belirtiliyor. Tudor, son dönemde Sinan’a yönelse bile gönlünü alamadı. Genç futbolcu konusunda yaşanan bu gelişme Galatasaray’daki hesapları bozabilir.

Sinan Gümüş ne yaptı?

Tudor’un gelmesinin ardından ilk 11’de yer almakta zorlanan Sinan, son üç maçta ilk 11’de oynadı, üç gol atıp, bir asist yaptı.

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Galatasarayda deprem! Bir ayrılık daha...

Galatasaray'da deprem! Bir ayrılık daha...

Alanyaspor deplasmanında iki gol atıp, Cim-Bom’un galibiyetine önemli katkı sağlayan Sinan Gümüş, iki yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmayı kafasına koydu.
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