Galatasarayda büyük kriz kapıda

Galatasaray, yaz transfer döneminden sonra ikinci bir krizi de ara transfer döneminde yaşayacak. Sarı-Kırmızılı kulüp FFP gereği transfere sadece 400 bin Euro ayırabiliyor.

Galatasaray'da yeni bir transfer krizi patlak vermek üzere... Sarı- Kırmızılılar, yaz transfer döneminde, yeterli transfer yapamamış ve taraftarları büyük tepki göstermişti. Cimbom, FFP gereği transferlerini gerçekleştiremediği için büyük sıkıntılar çekti. Galatasaray yönetiminin ocak ayı transfer döneminde de başı ağrıyacak gibi.

ELİNDEN ÇIKARMAK ZORUNDA

Cimbom, finansal fair play gereği transfere 400 bin Euro ayırabiliyor... Mevcut durumda oyuncu satmadan, transfer yapması mümkün değil. Maicon ve Feghouli gibi isimleri satmak zorunda...

YÖNETİM ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Ancak şu ana kadar Brezilyalı stoper Maicon ve Cezayirli 10 numara Feghouli'ye gelen bir transfer teklifi yok... Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in istediği oyuncuları alabilmek için çözüm arıyor.

2 GOLCÜ VE 1 STOPER İSTİYOR

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gelişmeleri yakından takip ettiği ve ocak ayında transferlerin gerçekleşmesi için tüm şartların zorlanmasını istediği öğrenildi. Terim, 2 golcü ve 1 stoper istiyor.

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