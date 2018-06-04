Galatasarayda büyük kriz!

Sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray'da 'maaş' krizi yaşanmaya başlandı.

Dursun Özbek yönetiminde Dinamo Kiev’den 8 milyon euro’ya transfer edilen Younes Belhanda ve West Ham’dan 4.250 bin euro’luk bonservis bedeliyle satın alınan Sofiane Feghouli’ye Arap takımlarından astronomik tekliflerin geldiği ortaya çıktı. Galatasaray’dan hemen hemen yıllık 4 milyon Euro maaş alan Belhanda ve Feghouli’nin bu teklifleri reddettiği öğrenilirken sarı kırmızılı yönetimin her iki futbolcu için Arap kulüpleriyle masaya oturmak istediği belirtildi.

GARRY RODRİGUES İSPANYOL TAKIMLARIYLA TEMASA GEÇTİ BİLE

Aldıkları yıllık maaşla takımdaki diğer futbolcuların tepkisini çeken Belhanda ve Feghouli’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istemeleri transferlerinin önüne geçerken Galatasaray’dan 1,4 milyon Euro kazanan Garry Rodrigues’in Feghouli kadar para istediği, 29 gol atarak ‘kral’ olan Gomis’in ise yönetimden ‘6 milyon euro’ maaş talep ettiği öğrenildi.

BELHANDA 4 YILDA 13,5 MİLYON EURO FEGHOULİ İSE 5 YILDA 19 MİLYON EURO PARA KAZANACAK

Takım içerisinde ‘maaş’ krizi çıkaran Belhanda ile Feghouli’ye gelen teklifler karşısında Fatih Terim’in ‘İkisi de satılsın’ raporu verdiği ortaya çıktı. Jose Mourinho ile yakın ilişkileri bulunan dünyaca ünlü bir menajerin her iki oyuncu için Şükrü Hanedar’a iyi teklifler getirdiği öğrenilirken ekonomik açıdan UEFA’dan çeşitli yaptırımlar bekleyen Galatasaraylı teknik heyet ve yöneticilerin Belhanda ve Feghouli’yi elden çıkararak hem yıllık maaş sıkıntısı karşısında rahatlamak istediği, hem de bu oyuncuların yerlerine takıma daha fazla katkı yapabilecek futbolcuları yarı maliyetle kadroya katma düşüncesinde olduğu belirtildi.

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