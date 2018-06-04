Galatasarayda büyük kriz!

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GARRY RODRİGUES İSPANYOL TAKIMLARIYLA TEMASA GEÇTİ BİLE

Aldıkları yıllık maaşla takımdaki diğer futbolcuların tepkisini çeken Belhanda ve Feghouli’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istemeleri transferlerinin önüne geçerken Galatasaray’dan 1,4 milyon Euro kazanan Garry Rodrigues’in Feghouli kadar para istediği, 29 gol atarak ‘kral’ olan Gomis’in ise yönetimden ‘6 milyon euro’ maaş talep ettiği öğrenildi.

BELHANDA 4 YILDA 13,5 MİLYON EURO FEGHOULİ İSE 5 YILDA 19 MİLYON EURO PARA KAZANACAK

Takım içerisinde ‘maaş’ krizi çıkaran Belhanda ile Feghouli’ye gelen teklifler karşısında Fatih Terim’in ‘İkisi de satılsın’ raporu verdiği ortaya çıktı. Jose Mourinho ile yakın ilişkileri bulunan dünyaca ünlü bir menajerin her iki oyuncu için Şükrü Hanedar’a iyi teklifler getirdiği öğrenilirken ekonomik açıdan UEFA’dan çeşitli yaptırımlar bekleyen Galatasaraylı teknik heyet ve yöneticilerin Belhanda ve Feghouli’yi elden çıkararak hem yıllık maaş sıkıntısı karşısında rahatlamak istediği, hem de bu oyuncuların yerlerine takıma daha fazla katkı yapabilecek futbolcuları yarı maliyetle kadroya katma düşüncesinde olduğu belirtildi.

Milli 10 numara Galatasaray'a

Milli 10 numara Galatasaray'a

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Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...


 

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